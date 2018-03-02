AB misilleme hazırlığında

AB’nin devreye sokabileceği doğrudan misilleme önlemleri arasında sembol haline gelmiş bazı spesifik Amerikan ürünlerinin hedef alınması de yer alıyor. Bazı viski, portakal suyu ve motosiklet markaları AB’nin muhtemel misilleme alanında yer alıyor. Korumacılığın, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamayacağının altını çizen Juncker, yazılı bir açıklama yaparak, “Avrupa’da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayimizi riske sokan bu adil olmayan tedbirler karşısında boş durmayacağız” dedi. Gerekli karşılığın verileceğini vurgulayan Juncker, “AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde ABD’ye karşı durumun dengelenmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu karşı önlemleri alacak” dedi. AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm de en kısa sürede ABD ile sorunların aşılmasına yönelik danışmalarda bulunmanın deneneceğini söyledi. Malmström, pazar hareketlerinin yakın denetimde tutulacağını ifade etti. Avrupa Çelik Derneği, AB’den ABD’ye çelik ihracatının yüzde 50 azalacağı uyarısında bulundu.