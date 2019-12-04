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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

AB mahkemesinden "balzamik sirke" kararı

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AB mahkemesinden "balzamik sirke" kararı

Avrupa Adalet Divanı, İtalya'nın Modena bölgesinde üretilmeyen sirkelerin de "balzamik" olarak adlandırılabileceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, balzamik sirke adının kullanımına ilişkin davayı karara bağladı.

Kararda, "Aceto Balsamico di Modena" ürününün 2009 yılından beri koruma altına alınmış menşe adı olduğu anımsatıldı ve buna göre aceto-sirke veya balsamico-balzamik kelimeleri coğrafi konum içermediği için kullanılabilecek.

Almanya'da faaliyet gösteren Balema isimli bir şirket ürettiği sirkelerde "balsamik" ifadesini kullanıyordu. İtalya'nın Modena bölgesindeki sirke üreticileri, Balema firmasının ürünlerinden balzamik ifadesini çıkarmasını talep etmişti. Bu durumun ardından Balema şirketi hukuki süreç başlatmıştı. 

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