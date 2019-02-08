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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.02.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

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AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin birlik gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede anlaşma sağladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenleme konusunda AB üyesi ülkelerin anlaştıklarını belirten Merkel, "Doğal gaz yönetmeliği konusunda Almanya ve Fransa'nın birlikte çalışması sonucunda bir anlaşma sağlayabildik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 2 projesi, Berlin ve Paris arasında görüş ayrılığına neden olmuştu. Fransa, doğal gaz projelerinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemeye destek vereceğini açıklamıştı.

Projenin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemede görüş ayrılığı, Almanya'nın projede AB için başmüzakareci olarak kalması koşuluyla gerçekleşti.

Brüksel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri seviyesinde ele alınan doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğal gazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD ve Polonya karşı çıkıyor.

Öte yandan, Rusya’dan bugün yapılan açıklamada, Moskova’nın projenin devam etmesini istediği belirtilerek, boru hattının doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasının en güvenli yolu olduğu vurgulandı.


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