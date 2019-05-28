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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza verebilir

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AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan ülkelere ceza verebilir

AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi.

Avrupa'daki basın yayın organlarından yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borçları nedeniyle açıklama isteyeceği bir mektubu bu hafta sonuna kadar İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine göndereceği belirtildi. 

Bloomberg'de yer alan haberde, Komisyon'un 2018'e ilişkin İtalya için borç ihlali prosedürünün işletilmesi önerisini getireceği ileri sürüldü. Haberde, İtalya'nın yüksek kamu borçlarından dolayı 3,5 milyar avroluk bir ceza ödeme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. 

Öte yandan AB Komisyonu'nun göndereceği mektuptan bilgisi olduğunu açıklayan İtalya'da koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Komisyon'dan ülkemiz ekonomisiyle ilgili bir mektup gelmek üzere. Ben, İtalyanların bana ve hükümete, eski ve modası geçmiş parametreleri sakince tartışmak için yetki verdiğini düşünüyorum." dedi. 

Salvini, basına yaptığı açıklamada, "Kemer sıkma politikaları ve İtalya'nın temkinli hareketleri ülke ekonomisini şalter indirme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Eski sayılara ve kısıtlamalara saygı göstermek zorunda kalırsak borç daha da büyüyebilir. Monti ve Gentiloni'nin (eski başbakanlar Mario Monti ve Paolo Gentiloni) yaptıklarının tersine biz borcu azaltmak ve Avrupa kurumlarının kredilerine sahip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

İtalya Başbakan Yardımcısı, AB Komisyonu için "Umarım eski yöntem bir mektup göndermemişlerdir." diyerek, "Ev ödevlerinizi yapın, kemer sıkın, kemer sıkın, kemer sıkın derlerse hayır. Çünkü çok sayıda doktor, mühendis, yargıç, itfaiyeci almak, okul ve hastaneleri düzeltmek zorundayız. Bunu da İtalyanların ödedikleri vergilerin paralarını harcayarak yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Salvini, diğer hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile birlikte "ülkenin yararına bir proje sunacaklarını" belirtip, ekonomik büyümenin devam edeceğine ikna olduklarını söyledi. 

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