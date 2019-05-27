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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

AB komisyonu üyesinden teknoloji şirketlerine vergi iması

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AB komisyonu üyesinden teknoloji şirketlerine vergi iması

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager "(Teknoloji şirketleri) Diğer şirketler gibi vergi ödemeliler. İş arkadaşım Pierre Moscovici'nin (AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi) yaptığı araştırmaya göre dijital şirketler ortalama yüzde 9 vergi ödüyor. Oysa diğer tüm şirketler Avrupa'da ortalama yüzde 23 vergi ödüyor. Bu adil bir rekabet değil ve değişmesi gerek" dedi.

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmak üzere geldiği ülkesi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki tarihi belediye binasında oyunu kullanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Google ve Facebook gibi teknoloji devlerinin nasıl vergilendirilmesi gerektiğine yönelik soruyu yanıtlayan Vestager, "Diğer şirketler gibi vergi ödemeliler. İş arkadaşım Pierre Moscovici’nin (AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi) yaptığı araştırmaya göre, dijital şirketler ortalama yüzde 9 vergi ödüyor. Oysa diğer tüm şirketler Avrupa’da ortalama yüzde 23 vergi ödüyor. Bu adil bir rekabet değil ve değişmesi gerek." dedi. 

Vestager, sosyal medya platformu Facebook'un kurucularından ve önceki yıllarda Facebook ile yollarını ayıran Chris Hughes'ın New York Times için kaleme aldığı "Artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı" başlıklı yazıda "Facebook'un farklı şirketlere bölünmesi" gerektiği şeklindeki değerlendirmesine yönelik, şunları söyledi:

"Hiç beklemeden hemen yapsınlar. İlla birilerinin Facebook’un farklı şirketlere bölünmesi yönünde karar almasını beklemelerine gerek yok, hemen yarın yapabilirler. Bence piyasanın şu an şekillendiğinden daha farklı bir işlevselliğe bürünmesi gerekiyor. Çünkü verilere ulaşamıyorsanız, dev teknoloji şirketleriyle rekabet edebilmeniz imkânsız hale geliyor. Bölünmeleri halinde bile çok büyük şirketler olarak kalacaklar. O yüzden verilere ulaşım konusunda adımlar atmamız gerekiyor, tüketiciyi de yakından ilgilendiren konu bu." 

Arama motoru Google’a son dönemde üst üste rekabet karşıtı uygulamaları nedeniyle çok sayıda para cezaları verilmesinin hatırlatılması üzerine Vestager, bu konuda olumlu yönde gelişmeler gördüklerini belirtti. Google’ın rakiplerinin artık arama sonuçlarında çıktığını gördüklerini ifade eden Vestager, aramaların dörtte üçünde Google’ın bir rakibinin de sonuçlarda yer aldığının altını çizdi. 

Vestager, piyasanın nasıl geliştiğini görme ve tüketicilerin seçeneklere ulaşabilmesi açısından gelişmeleri izlemeyi sürdürdüklerini dile getirdi. 

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

AB Komisyonu Başkanlığı adaylığına da değinen Vestager, başkan olabilme şansına ilişkin şimdiden bir şey söylemenin zor olduğunu söyledi. Özellikle yeterli vasıflara sahip ilk kadın AB Komisyon Başkanı adayı olarak gösterilmesinin bile kendisi için çok büyük bir onur olduğunu vurgulayan Vestager, "Çok saygı duyuyorum, neler olacağını hep birlikte göreceğiz, süreç ile ilgili geri kalan süre biraz zor geçecek gibi görünüyor. Neler olabileceğini şimdiden kestirmek zor." şeklinde konuştu. 

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ve 5 Haziran yapılacak parlamento seçimlerinin ardından başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen’in kendisine desteğini açıklamamasını da değerlendiren Vestager, şunları kaydetti: 

"Geçen Cuma Jylland Yarımadası'na yaptığım kısa süreli gezide Arhus ve Silkeborg şehirlerinde vatandaşlarla buluştum ve bana verdikleri desteği gördüm. Danimarka gibi küçük bir ülkeden ilk defa bir kişinin AB Komisyonu Başkanı olabilme şansından dolayı bana sonuna kadar devam etmem konusunda destek verdiler. Danimarka hükümetinin neler yapacağını göreceğiz, şu an seçim süreci devam ediyor. Bu sebeple başbakan ve başbakan olmak isteyen kişi biraz ortada hareket ediyor." 

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