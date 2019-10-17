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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

AB-İngiltere arasındaki Brexit anlaşması güncellendi

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AB-İngiltere arasındaki Brexit anlaşması güncellendi

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den "düzenli bir şekilde ayrılmasını" sağlayacak anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak." dedi.

Barnier, AB ve İngiltere arasında yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasında uzlaşı sağlanmasının ardından Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu. Çok yoğun müzakereler sonrasında değişiklikler üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Barnier, taraflar için İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarının her zaman öncelik konusu olduğunun altını çizdi.

YENİ DÜZENLEME

Barnier, AB ve İngiltere'nin İrlanda Adası'nda barış ve istikrarı koruma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak." diye konuştu.

AB Komisyonundan yeni anlaşma güncellemesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, İrlanda Adası'nda fiziki sınır uygulanmasını engellemek için Kuzey İrlanda, düzenlemeler bakımından "sınırlı biçimde" AB tek pazarına bağlı kalacak.
Bu bağlamda Kuzey İrlanda; mal, tarımsal ürünler, KDV ve kamu desteklemeleri gibi çeşitli alanlarda AB müktesebatını uygulamayı sürdürecek.

Kuzey İrlanda, İngiltere'nin gümrük bölgesine dahil olacak. Aynı zamanda, Kuzey İrlanda'da uzun vadede AB hukukunun uygulanmasına ilişkin bir "onay mekanizması" kurulacak. Taraflar arasında daha önce uzlaşı sağlanan siyasi deklarasyonda da değişiklik yapılacak. Bu çerçevede, AB ve İngiltere arasında gümrük vergileriyle kotaları sıfır seviyesine indirmeyi amaçlayan bir Serbest Ticaret Anlaşması yapılacak.

TEDBİR MADDESİNDEN KURTULMA

Anlaşmayla, AB ve İngiltere arasında uzlaşmazlık kaynağı olan tedbir maddesi kalkmış oluyor. Tedbir maddesi, İngiltere ile AB arasında İrlanda sınırına çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varılana kadar ülkenin bütününün Gümrük Birliği içinde kalmasını ancak Kuzey İrlanda'nın ilave bazı AB kurallarına tabi olmasını öngörüyordu.

ONAY GEREKİYOR

Yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ve İngiliz Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak eski başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. 

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