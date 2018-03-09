AB, ABD'den muafiyet istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin, "AB, ABD'nin yakın müttefiki ve AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulması gerektiği görüşünü sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



Malmström, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararını imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AB'nin, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu belirten Malmström, "AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulması gerektiği görüşünü sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump tarafından gümrük vergileriyle ilgili müzakereleri yürütmek için görevlendirilen ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'la yarın Brüksel'de görüşeceğini aktaran Malmström, durumu ilerleyen günlerde netleştirmeye çalışacağı bilgisini verdi.

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şu an için söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.