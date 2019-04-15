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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

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AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını onayladı.

AB Konseyi, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonunun yetki talebine onay verildiğini açıkladı. 

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "AB üyesi ülkeler, ABD ile sınırlı bir ticaret anlaşması müzakeresine başlamak üzere AB Komisyonuna yeşil ışık yaktı." diye konuştu. 

ABD ile müzakerelerin başlayacak olmasını olumlu karşıladığını belirten Malmström, ABD tarafı ile teknik görüşmelerin bir süredir devam ettiğini anımsattı. 
Malmström, ticaret anlaşması görüşmelerinin sanayi ürünleriyle sınırlı olacağını, aynı zamanda ürünlerde teknik gereksinimlerin uyumunu sağlamaya yönelik uygunluk değerlendirmesi anlaşmasının da müzakere edileceğini söyledi. 

Sanayi ürünlerinde gümrüklerin kalkmasının AB'nin ihracatını yüzde 8, ABD'ninkini ise yüzde 9 artırmasını beklediklerini ifade eden Malmström, "Bu anlaşmanın kazan-kazan olacağına inanıyoruz. Tarım ürünleri bu müzakerelerin bir parçası olmayacak. Ayrıca kamu alımları da görüşmelerin dışında tutulacak. Bu müzakereler TTIP değil." diye konuştu. 

Malmström, Dünya Ticaret Örgütündeki (DTÖ) Boeing ve Airbus davası hakkında, "AB ve ABD arasında Boeing-Airbus davası 15-16 yıldır devam ediyor. Bu dava kapsamında DTÖ kurallarına uyumlu biçimde karşılık verilecek ürünleri içeren liste hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

SÜREÇ

ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği düşürmek için 2018 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmeden, otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergileri ve tarife dışı kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı. 

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı. 

AB Komisyonu, ocak ayında ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapılmasına ilişkin AB Konseyinden yetki talep etmişti. 

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonunun resmi müzakereler gerçekleştirmek için Birlik üyesi ülkelerden onay alması gerekiyor. 

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