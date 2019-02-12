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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi sonuçlandı

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AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, cari işlemler hesabının aralıkta 1,49 milyar dolar açık vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 27,7 milyar dolar, 2019 sonunda ise 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler aralık ayı cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Şubat Perşembe günü açıklanacak Aralık 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler aralık ayı cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 0,9 ila 1,8 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en düşük beklenti 27 milyar dolar, en yüksek beklenti ise 28 milyar dolar oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 28 milyar dolar, en düşük beklenti ise 5 milyar dolar oldu.

Ödemeler dengesi hesabı 2018 Kasım ayında, 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.


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