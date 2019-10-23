A101 saat kata açılıyor? A101 çalışma saatleri
Marketler zinciri A101’in çalışma saatleri sık sık merak konusu oluyor. Özellikle her hafta perşembe günleri satışa sunulan sınırlı sayıdaki aktüel ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 saat kata açılıyor? İşte, A101 çalışma saatleri…
Türkiye’nin birçok noktasında bulunan marketler zinciri A101’in çalışma saatleri, aktüel ürünlerin satışa sunulacağı tarihten önce gündeme geliyor. Beyaz eşyadan teknolojiye, gıdadan kıyafete pek çok seçeneğin yer aldığı aktüel kataloğundaki ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren A101 marketlerinin yolunu tutuyor Peki, A101 saat kata açılıyor?
A101 Marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet veriyor. A101 hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.
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