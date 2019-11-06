A101 saat kaçta açılıyor (çalışma saatleri)? 7 Kasım tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu
A101, 7 Kasım’da satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu hem marketler de hem de online sistem üzerinde yer alıyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer konu ise saat bilgisi. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? İşte, A101 çalışma saatleri ve 7 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…
Marketler zinciri A101, kasım ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. Avantajlı fiyatlarla satılan ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar, hem A101’in açılış saatini hem de bu haftaki kataloğu merak ediyor. A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 7 Kasım Perşembe günü raflardaki yerini alacak. Peki, A101 saat kaçta açılıyor?
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ALTUS buzdolabı, 85 parça Güral Porselen yemek takımı, Toshiba marka televizyon ilgi çekiyor.
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye’nin birçok noktasında bulunan marketler zinciri A101’in çalışma saatleri, özellikle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı tarihten önce gündeme geliyor.
A101 Marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet veriyor. A101 hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.
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