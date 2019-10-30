A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu
A101'in açılış saati ve aktüel ürünler kataloğu her çarşamba günü en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Marketler zincirinin avantajlı aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim tarihli A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101’in 31 Ekim’de satışa sunacağı aktüel ürünlerin listesinin yer aldığı katalog yayınlandı. A101 haftalık indirimler içeren aktüel ürünler katalogları ile pek çok ürünü oldukça ekonomik fiyatlardan satışa sunuyor. Avantajlı fiyatlarla satılan ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar, hem A101’in açılış saatini hem de bu haftaki kataloğu merak ediyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim tarihli A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
Marketler zinciri A101’in aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden dekorasyona, kozmetikten süpermarkete sınırlı sayıda pek çok ürün mevcut. A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 31 Ekim Perşembe günü raflardaki yerini alacak.
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101’de bu hafta; SEG marka çamaşır makinesi, Regal buzdolabı, Samsung mikro dalga fırın gibi pek çok ürün var.
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