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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

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A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101'in açılış saati ve aktüel ürünler kataloğu her çarşamba günü en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Marketler zincirinin avantajlı aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim tarihli A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

A101’in 31 Ekim’de satışa sunacağı aktüel ürünlerin listesinin yer aldığı katalog yayınlandı. A101 haftalık indirimler içeren aktüel ürünler katalogları ile pek çok ürünü oldukça ekonomik fiyatlardan satışa sunuyor. Avantajlı fiyatlarla satılan ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar, hem A101’in açılış saatini hem de bu haftaki kataloğu merak ediyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? 31 Ekim tarihli A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Marketler zinciri A101’in aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden dekorasyona, kozmetikten süpermarkete sınırlı sayıda pek çok ürün mevcut. A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 31 Ekim Perşembe günü raflardaki yerini alacak.

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101’de bu hafta; SEG marka çamaşır makinesi, Regal buzdolabı, Samsung mikro dalga fırın gibi pek çok ürün var.

 

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

A101 saat kaçta açılıyor 31 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu

 

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