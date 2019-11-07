A101 saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
A101’de aktüel ürünler günü geldi çattı. 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki marketlerde alıcılarını bekliyor olacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri indirimli fiyatlarla alma fiyatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinden indirimlere dair araştırma yapıyor. Peki, A101 saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101 aktüel ürünlerde bu hafta ne var? İşte, 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
Marketler zinciri A101, her perşembe yeni ürünlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. A101’in bu haftaki aktüel ürünleri 7 Kasım Perşembe günü itibariyle market raflarındaki yerini aldı. 7 Kasım itibariyle satışa sunulacak ürünler bir sonraki aktüel ürünler kataloğu yayınlana dek satışta olacak ancak farklı kategorilerdeki ürünlerin sayısı sınırlı bu nedenle erken davranan şanslı olacak. Peki, A101 saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ne var?
A101 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Türkiye’nin birçok noktasında bulunan marketler zinciri A101’in çalışma saatleri, özellikle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı tarihten önce gündeme geliyor.
A101 Marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet veriyor. A101 hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.
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