A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde televizyon ve telefon dikkat çekiyor!
24 Ekim tarihinde A101 aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla mağazalarda neler olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, elektronik ve züccaciye alışverişlerini yapmak istiyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken televizyon, telefonun özellikleri nelerdir? İşte, A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler
24 Ekim Perşembe günü A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden işlevsel ürünler yer alıyor. Cep telefonu, televizyon, baskül, saç düzleştiricisi gibi envai çeşit ürünün bulunduğu A101 aktüel ürünler kataloğu ile züccaciye ürünleri de görüntülenebilecek. İşte, 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu ve detaylı bilgiler
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 Aktüel ürünler kataloğunda Samsung 40 inç Full HD televizyon dikkat çekiyor. İşte, özellikleri;
|Ekran Teknolojisi
LED TV
|TV Serisi Q/UHD/FHD
Flat FHD
|Çözünürlük ( UHD / FHD)
FHD (1920x1080)
|Ekran Boyutu (Inch)
40
|Ekran Tipi (Düz / Kavisli)
Düz
|Ses Çıkış Gücü
20W
|Ses Kanal Sayısı
2CH
|Digital Tuner
DVB-T2CS2
|HDMI Sayısı
3
|USB Sayısı
2
|Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD)
HD
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