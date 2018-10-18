96 yıllık Berteks, 'Turquality Programı'na dahil oldu
Geçmişi bir asra yaklaşan Bursa merkezli Berteks Tekstil, Turquality Programı’na dahil edildi. Uluslararası standartlarda üretim yapan şirket, dünya devleri ile rekabet ediyor.
BERTEKS, bir aile şirketi olarak 1922'den beri tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde onlarca ülkeye ihracat yapan şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı'na dahil oldu.
Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, marka olarak elde ettikleri başarının gerisinde, markanın tercih edilebilirliğinin artırılması, sürekli ve sürdürülebilir yeni ürün ve Ar-Ge çalışmalarının devamlılığının yattığını açıkladı.
TEKSTİL HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ
Geçirdikleri dönem için 'Başarı dolu' ifadesi kullanan Noyan "Tekstil, hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. En gelişmiş ekonomilerde dahi, tekstilin hala çok ciddi pay aldığını ve üretim yaptıklarını görüyoruz. Ama bu noktada Uzak Doğu’da üretilen katma değeri düşük ürünleri kastetmiyorum. Kastettiğim; bilgiye, Ar-Ge’ye, inovasyona dayalı, albenisi yüksek ürünler ve teknik-tekstil. Dünya, Endüstri 4.0 ile yeni bir üretim çağında evrilirken tekstil sektörü de bu gelişmeler ışığında kabuk değiştiriyor. Bu kabuk değişimine ayak uydurmalı, inovasyona ve markalaşmaya yoğunlaşmalı, bunu yaparken de müşteri portföyünü iyi planlanmalıyız ” şeklinde konuştu.
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