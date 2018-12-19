93 ülkeye ürün satan Palmiye’ye ‘yılın ihracatçısı’ ödülü
Altın Marka ödülleri önceki gün İstanbul’da yapılan törenle sahiplerini buldu. “Yılın En İyi İhracat Markası” ödülünü 93 ülkeye ihracat gerçekleştiren Palmiye aldı. 2018 yılını ihracat konusunda son derece başarılı geçirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İlya Özyürek, 2019 yılında yurtdışında yaklaşık 25 bin, iç piyasada ise 5 bin proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
SEKTÖRE, 2002 yılında Norveç’te ihalesini aldıkları uluslararası tente projesiyle girdiklerini hatırlatan Özyürek, “Modern dünyanın ihtiyaçları paralelinde ürün gamımızı geliştirerek bugünlere geldik. Yenilikçi, inovatif ve çevre dostu ürünlerimizi, teknolojileri destekleyen onlarca patentli yeniliklerimizi kullanıcılarımıza sunuyoruz. Palmiye ailesinde yurtiçi ve dışında toplam 2 bine yakın istihdam sağlıyoruz” dedi.
PALMİYE EXCLUSİVE COLLECTİON KUMAŞ
2018 yılında gerçekleştirdikleri yeniliklere de değinen Özyürek, “Bu kumaş açılıp kapanan tavan panelleri için üretildi. Işık, ısı, yağmur ve ses geçirmiyor. Özellikle ses yalıtımında çok iddialı olduğumuz bir ürün. Bu kumaş bu yıl gerçekleştirilen projelerin büyük kısmında başarılı bir şekilde kullanıldı. Çok ciddi oranda talep aldık. Bu kumaş sayesinde önümüzdeki 5 yıl boyunca gerçekleştireceğimiz projelerin sayısının beş kata çıkacağını düşünüyoruz. Hedefimiz piyasaya her zaman daha yenilikçi ve ihtiyaçları daha yüksek verimle çözebilen ürünler sunmak. Bu nedenle ürün gamımızı ihtiyaçlar paralelinde genişletiyoruz. Bugün yatay-düşey gölgelendirme sistemlerinin yanı sıra cam sistemleri ve kişiye özel mimari çözümler ile hem konfor hem de fayda sunmaya devam ediyoruz. En iyi hammaddenin yanı sıra en verimli üretim modellerini kullanıyoruz ve en etkili satış kanallarını seçerek tüketicilerimizle buluşuyoruz” dedi.
6 KITADA FAALİYET
Birçok ülkede kendi ofisleriyle hizmet verdiklerini de dile getiren Özyürek, Türkiye’de ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki bölge müdürlükleri aracılığıyla servis sunduklarının altını çizdi. Özyürek, “Türkiye’de distribütör veya bayiimiz yok. Genel müdürlüğümüz İstanbul’da. Tüm İstanbul’a buradan hizmet sağılıyoruz. Bursa-İzmir-Antalya arasındaki bölgeden İzmir Bölge Müdürlüğümüz sorumlu. Orta-Doğu Karadeniz ile Ankara-Çukurova aksındaki müşterilerimize ise Ankara Bölge Müdürlüğümüz hizmet veriyor. Bu sayede müşteriyle aramızda tam bir güven var. Üretimden son kullanıcıya ulaştırmaya kadar sağladığımız süreklilik, istikrar, ürün ve hizmet kalitesindeki bütünlüğümüz, iç pazar satış modeli ile son kullanıcıya aynı ürüne her yerde ulaşabilme olanağı sunmamız en büyük avantajlarımızdan biri. Ayrıca çağın ihtiyaçlarını dinamik olarak analiz etmemiz, ürün-konfor geliştirme çalışmalarına sürekli yatırım yapmamız, inovatif ve yenilikçi marka bilinilirliğine sahip olmamız da markamızı güçlendiren unsurlardan. 6 kıtada faaliyet gösteren bir firma olarak dünyanın dört bir yanındaki ve ulusal bazda düzenlenen tüm fuarlara katılıyoruz.”
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