900 milyar liralık kentsel dönüşüm
Türkiye'de 1.2 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi halinde 900 milyar liralık bir hacim oluşacağı belirtildi.
Türkiye’de 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm sürecinde yaklaşık 200 bin bina kentsel dönüşüm kapsamına girerken, 1.2 milyon adet bina ise sırada. Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya şimdiye kadar yaklaşık 150 milyar TL’lik bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirterek, deprem riskli tüm binaların yenilenmesi durumunda 900 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşılacağını söyledi. Yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün yenilenmesinin öngörüldüğünü anlatan Çatalkaya, bu konunun deprem kuşağındaki Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti. Çatalkaya, “İstanbul’da 7 şiddetinde bir deprem olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da bulunan 600 bin binanın 400 bini riskli. Bunların 30 bini depremde çökebilir ” dedi.
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