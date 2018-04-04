‘900 bine ulaştık’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘900 bine ulaştık’
GeriEkonomi ‘900 bine ulaştık’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
ANKARA
04.04.2018 - 00:30, Son Güncelleme:

‘900 bine ulaştık’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘900 bine ulaştık’

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Nisan itibariyle tamamlanan taşeron çalışanların kadroya geçişinde şu ana kadar 900 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Sarıeroğlu, halen sisteme girişlerin olduğunu belirtirken, güvenlik aşamasında da kişilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığına bakıldığını, kişinin kendisi dışındaki kişilere ise bakılmadığını söyledi.

15 BİN 352 İŞYERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son durumu anlatan Sarıeroğlu, 90 gün içinde tüm sürecin tamamlanacağını ilan ettik. Geçtiğimiz hafta uzayacağı yönünde bazı spekülasyonlar yapıldı, başından itibaren de böylesi spekülasyonlarla, bilgi kirlilikleri ve algı operasyonlarıyla da mücadelemizi sürdürdük” dedi. Bundan sonraki süreçte ise işçi alımlarıyla ilgili süreçleri de yeniden dizayn edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şu ana kadarki rakamları da verdi. Toplam 15 bin 352 işyerinde 900 bin kişilik çalışma yaptıklarını kaydeden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı’nda 819 kişiye kadroya alındı. Başbakanlık’ta bin 221 kişi kadroya alındı. TBMM’de bin 162 kişiden 5’i güvenlik ve sınav nedeniyle elendi. En yoğun taşeron çalştıran yerlerden Sağlık Bakanlığı’nda 148 bin 489 çalışanın kadroya geçişi tamamlandı. Tüm süreç içinde 572 kişi güvenlik nedeniyle dışarıda kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 35 bin 697 çalışan kadroya geçti. 6 kişi güvenlik soruşturması nedeniyle dışarıda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 31 bin 991 kişi kadroya geçti. En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kişi kadroya geçti.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Yeni çağın ilk harcı

‘Kırmızı’ya rekor başvuru

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?