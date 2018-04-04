‘900 bine ulaştık’
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Nisan itibariyle tamamlanan taşeron çalışanların kadroya geçişinde şu ana kadar 900 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.
Sarıeroğlu, halen sisteme girişlerin olduğunu belirtirken, güvenlik aşamasında da kişilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığına bakıldığını, kişinin kendisi dışındaki kişilere ise bakılmadığını söyledi.
15 BİN 352 İŞYERİNİ İLGİLENDİRİYOR
Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son durumu anlatan Sarıeroğlu, 90 gün içinde tüm sürecin tamamlanacağını ilan ettik. Geçtiğimiz hafta uzayacağı yönünde bazı spekülasyonlar yapıldı, başından itibaren de böylesi spekülasyonlarla, bilgi kirlilikleri ve algı operasyonlarıyla da mücadelemizi sürdürdük” dedi. Bundan sonraki süreçte ise işçi alımlarıyla ilgili süreçleri de yeniden dizayn edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şu ana kadarki rakamları da verdi. Toplam 15 bin 352 işyerinde 900 bin kişilik çalışma yaptıklarını kaydeden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanlığı’nda 819 kişiye kadroya alındı. Başbakanlık’ta bin 221 kişi kadroya alındı. TBMM’de bin 162 kişiden 5’i güvenlik ve sınav nedeniyle elendi. En yoğun taşeron çalştıran yerlerden Sağlık Bakanlığı’nda 148 bin 489 çalışanın kadroya geçişi tamamlandı. Tüm süreç içinde 572 kişi güvenlik nedeniyle dışarıda kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 35 bin 697 çalışan kadroya geçti. 6 kişi güvenlik soruşturması nedeniyle dışarıda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 31 bin 991 kişi kadroya geçti. En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kişi kadroya geçti.”
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