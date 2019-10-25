90 günde 10 puan indirim

Temmuz ayından itibaren yapılan indirim 1000 baz puanı buldu. 6 Temmuz 2019’de Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal’ın dönemindeki her toplantıda indirim yapılmış oldu. Uysal’ın ilk toplantısı 25 Temmuz’daydı. Bu toplantıda 425 baz puan, 12 Eylül’de yapılan ikinci toplantıda 325 baz puan indirim yapıldı. Uysal’ın başkanlığındaki PPK üçüncü toplantısında ise 250 baz puanlık indirime imza attı. Böylece, 25 Temmuz’dan 24 Ekim’e 90 günde faiz yüzde 24’ten yüzde 14’e geriledi.

PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemde edinilen verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Öncü göstergelerin iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, sanayi üretiminin, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte ana eğilimde ılımlı artışını koruduğu vurgulandı.

TOPARLANMA SÜRECEK

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının azalarak da olsa süreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve enflasyona dair aşağı yönlü riskler belirginleşirken, gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklerken, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”

ENFLASYONDA İYİLEŞME

PPK açıklamasında, enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürdüğü belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Türk Lirası’ndaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Eylülde tüketici enflasyonu güçlü baz etkisiyle de özellikle temel mal ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergiledi. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Buna bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

TAHVİL FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

MERKEZ Bankası Para Politikaları Kurulu’nun yaptığı faiz indirimi sonrasında Türkiye’nin 2 yıl vadeli senedin ikincil piyasa faizi yüzde 13.60 ile 12 Mart 2018’den beri en düşük seviyesine, 10 yıl vadeli senedin ikincil piyasa faizi yüzde 13.37 ile 3 Mayıs 2018’den beri en düşük seviyesine geriledi.