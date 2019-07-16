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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

90 gün sonra "vira bismillah" dediler

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90 gün sonra "vira bismillah" dediler

Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması için başlatılan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, 90 gün sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bıraktı.

Van'da balıkçılar, üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali av yasağının sona ermesiyle, "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'nün mavi sularına bırakmaya başladı.

Van Gölü'nde endemik bir tür olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.  Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak 90 gün sonra ilk ağlarını göle bıraktı.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar, sezona umutlu başladı.  Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

"Koruma çalışmaları son derece başarılı geçti"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar süren av yasağının sona erdiğini söyledi.

Van Gölü'nde 14 bin insanın balıkçılık yaparak geçimini sağladığın ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:
"İnci kefali Van Gölü'nde 800 bin yıldır yaşıyor ve bölgedeki insanların geçim kaynağını oluşturuyor. Böylesi bir kaynağı korumamız için üreme dönemi olan nisan ve temmuz aylarında derelerde kaçak avcılığı önlememiz gerekirdi. Kaçak avcılığı önlersek bu kaynağı sürdürülebilir bir şekilde sonsuza kadar kullanma imkanımız olacak. Bu seneki koruma çalışmaları son derece başarılı geçti. Önceki yıllara oranla kaçak avcılıkta önemli oranda düşüş yaşandı. Bunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katkısı büyük. Koruma çalışmalarında onlarca ton inci kefali ağlardan kurtarılıp göle salındı."

"90 gün boyunca bugünü bekledik"

Yaklaşık 10 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapan Ümit Teran da av yasağının başlamasıyla tekneleri kıyıya çektiklerini ifade etti.  90 gün boyunca göle açılmayı beklediklerini anlatan Teran, "Av yasağının uygulandığı 90 gün boyunca bugünü bekledik. Bu gün av yasağı kalktı. 'Vira bismillah' diyerek balığa başladık. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz. Bol kazançlı bir yıl bekliyoruz. Av yasağı döneminde koruma çalışmaları iyi geçti. Kaçak avcılıkla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istiyoruz. 14 bin insan geçimini bu balıktan sağlıyor. Bu nedenle üreme döneminde bu balığa sahip çıkmalıyız." diye konuştu. 

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