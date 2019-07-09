9 Temmuz Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 9 Temmuz Salı gününün ilk saatlerine ne kadardan başladığı ile merak konusu oldu. Yatırımlık ya da hediyelik alımlar dolayısıyla gündemde yer alan altın fiyatları, güne 257 lira seviyelerinden başlangıç gösterdi. Peki, altın fiyatları bu kapsamda ne kadar oldu? İşte, 9 Temmuz Salı gününe dair altın fiyatları bilgileri
9 Temmuz Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, anlık takiplerini sürdüren binlerce vatandaşın araştırdığı konu oldu. Peki, şu dakikalarda altı fiyatları çeyrek ve gram seçenekleri ile ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık ve güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
9 Temmuz Salı günü altın fiyatları şu seviyelerde hareket ediyor;
Gram altın 254 lira alış, 257 lira satış,
Çeyrek altın 416 lira alış, 424 lira satış,
Yarım altın 832 lira alış, 849 lira satış,
Cumhuriyet altını 1713 lira alış, 1731 lira ile işlem görüyor.
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