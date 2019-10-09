9 otele 706 milyon liralık yatırım

Bakanlık, Antalya Kemer Çamyuva, Göynük, Tekirova’da bin ila 500 yataklı; Bodrum Gündoğan’da 550 yataklı; Sakarya Akyazı’da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi; Afyon ve Uşak’ta termal otel; Erciyes ve Ardahan’da kayak oteli yapımı koşuluyla yerli ve yabancı yatırımcılara duyuru yaptı. Söz konusu 9 otel için yatırım tutarı toplam 706 milyon lira olarak öngörüldü.

Arazilere ilişkin tahsis şartnamesinde, son başvuru tarihi 4 Kasım 2019 olarak belirtildi. Tahsis edilecekler arasında Antalya Kemer ilçesi Çamyuva’da bin yataklı; Tekirova’da, mülkiyeti ormana ait olan yerde 500 yataklı 5 yıldızlı iki otel alanı bulunuyor. Ancak bunlara ilişkin dip notta bu iki yerin, “Devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan tescil harici taşınmaz olduğu” vurgulandı. Göynük’teki arazi ise bin yataklı, 5 yıldızlı otel karşılığı tahsis edilecek. Bakanlığın 2019 yılı rakamlarına göre 5 yıldızlı bir otel için yatak başına birim maliyet 170 bin 500 lira olarak belirlendiğinden gelişmiş turizm merkezlerinde bin yataklı otelin yatırım tutarı 170 milyon 500 bin lira olarak hesaplanıyor.

Bir diğer tahsis ise Bodrum Gündoğan’da Kızılburun Mevkii’nde 550 yataklı, 5 yıldızlı otel için yapılacak. Ancak bu arazi de DHTA kapsamında yer alıyor. Duyurunun en dikkat çeken yerlerinden biri de Sakarya Akyazı, Kuzuluk Mahallesindeki Salihiye Köyü oldu. Orman arazisi olan bu yere 18 delikli golf tesisi ve 120 yataklı, 5 yıldızlı termal otel yapımı öngörülüyor. Turizmciler, Sakarya’ya ilk kez bir golf tesisi yapılacak olmasının buradaki turist profilini de çeşitlendirebileceğini belirtiyorlar.

İlanda Kayseri Erciyes’e 120 yataklı, 3 yıldızlı; Ardahan Merkezi Yalnızçam Köyü’ne ise 68 yataklı, 3 yıldızlı otel öngörülüyor. Uşak Banaz’da ise orman alanına 4 veya 5 yıldızlı, 600 yataklı otel yapılması isteniyor.

49 YILLIĞINA TAHSİS

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu tür arazileri turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis ediyor. İhalede altyapı katılım payını en yüksek veren, turizme katkı sağlayacak yatırımcılar arasında müzakere yapılıyor. Tahsis şartnamesinde Kemer Çamyuva, Göynük için katılım payının 80 milyon; Tekirova’nın ve Bodrum’un 40 milyon; Sakarya 1 milyon; Afyon, Ardahan, Erciyes, Banaz için katılım payı müzakerelerinin 500 bin liradan başlayacağı duyuruldu. Yatırımcılar, tahsis edilen arazinin orman vasıflı olması durumunda da ormana isabet eden bölüm kadar, yatırım bedelinin yüzde 3’ü tutarında ayrıca bedel ödüyorlar. Bu tutar kesin tahsisin yapılmasının ardından 5 yıl vadede, 5 eşit taksitte alınıyor.