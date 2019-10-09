9 otele 706 milyon liralık yatırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri9 otele 706 milyon liralık yatırım
GeriEkonomi 9 otele 706 milyon liralık yatırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9 otele 706 milyon liralık yatırım

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
9 otele 706 milyon liralık yatırım

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinde turizmcilere üç ila 5 yıldızlı otel yapımı karşılığında 49 yıllığına arazi tahsis edecek.

Bakanlık, Antalya Kemer Çamyuva, Göynük, Tekirova’da bin ila 500 yataklı; Bodrum Gündoğan’da 550 yataklı; Sakarya Akyazı’da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi; Afyon ve Uşak’ta termal otel; Erciyes ve Ardahan’da kayak oteli yapımı koşuluyla yerli ve yabancı yatırımcılara duyuru yaptı. Söz konusu 9 otel için yatırım tutarı toplam 706 milyon lira olarak öngörüldü.

Arazilere ilişkin tahsis şartnamesinde, son başvuru tarihi 4 Kasım 2019 olarak belirtildi. Tahsis edilecekler arasında Antalya Kemer ilçesi Çamyuva’da bin yataklı; Tekirova’da, mülkiyeti ormana ait olan yerde 500 yataklı 5 yıldızlı iki otel alanı bulunuyor. Ancak bunlara ilişkin dip notta bu iki yerin, “Devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan tescil harici taşınmaz olduğu” vurgulandı. Göynük’teki arazi ise bin yataklı, 5 yıldızlı otel karşılığı tahsis edilecek. Bakanlığın 2019 yılı rakamlarına göre 5 yıldızlı bir otel için yatak başına birim maliyet 170 bin 500 lira olarak belirlendiğinden gelişmiş turizm merkezlerinde bin yataklı otelin yatırım tutarı 170 milyon 500 bin lira olarak hesaplanıyor.

Bir diğer tahsis ise Bodrum Gündoğan’da Kızılburun Mevkii’nde 550 yataklı, 5 yıldızlı otel için yapılacak. Ancak bu arazi de DHTA kapsamında yer alıyor. Duyurunun en dikkat çeken yerlerinden biri de Sakarya Akyazı, Kuzuluk Mahallesindeki Salihiye Köyü oldu. Orman arazisi olan bu yere 18 delikli golf tesisi ve 120 yataklı, 5 yıldızlı termal otel yapımı öngörülüyor. Turizmciler, Sakarya’ya ilk kez bir golf tesisi yapılacak olmasının buradaki turist profilini de çeşitlendirebileceğini belirtiyorlar.

İlanda Kayseri Erciyes’e 120 yataklı, 3 yıldızlı; Ardahan Merkezi Yalnızçam Köyü’ne ise 68 yataklı, 3 yıldızlı otel öngörülüyor. Uşak Banaz’da ise orman alanına 4 veya 5 yıldızlı, 600 yataklı otel yapılması isteniyor.

49 YILLIĞINA TAHSİS

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu tür arazileri turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis ediyor. İhalede altyapı katılım payını en yüksek veren, turizme katkı sağlayacak yatırımcılar arasında müzakere yapılıyor. Tahsis şartnamesinde Kemer Çamyuva, Göynük için katılım payının 80 milyon; Tekirova’nın ve Bodrum’un 40 milyon; Sakarya 1 milyon; Afyon, Ardahan, Erciyes, Banaz için katılım payı müzakerelerinin 500 bin liradan başlayacağı duyuruldu. Yatırımcılar, tahsis edilen arazinin orman vasıflı olması durumunda da ormana isabet eden bölüm kadar, yatırım bedelinin yüzde 3’ü tutarında ayrıca bedel ödüyorlar. Bu tutar kesin tahsisin yapılmasının ardından 5 yıl vadede, 5 eşit taksitte alınıyor.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dev şirket davet ettiğinde gidecek parası yoktu! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İmzalar atıldı... Rusya ve Türkiye'den önemli anlaşma
Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı