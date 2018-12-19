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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

“9 milyon imar barışı başvurusu var"

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“9 milyon imar barışı başvurusu var"

İmar barışı başvuru süresinin yeni yılda 3 ay daha uzatılması ve ödemelerde taksit imkânı olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomimiz için imar barışı uygulaması çok faydalı oldu. Bunun yeni yılda da devam etmesi için başvuru süreleri Mart ayına kadar devam etmeli. Aynı zamanda ödemekte güçlük çekenler için tek seferde alınan ücrete taksit imkânı getirilmeli” dedi.

İMAR barışından herkesin faydalanabilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasını hedeflediği imar barışı düzenlemesi başvuru ve ödemeleri ay sonunda bitiyor. 8 Haziran’da başvuruların başladığı bu düzenlemeye 9 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu başvurularla birlikte devletimiz yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir elde etti. Bakanlık tarafından ülkemizin genelinde 12 ile 14 milyon arasında kaçak yapı olduğu tespit edilmişti. Bu yapıların tümü için imar ve iskân sorununun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMAYAN EN AZ 3 MİLYON KİŞİ DAHA VAR”

İmar barışından yararlanmak amacıyla e-devlet üzerinden başvuru yapanların Yapı Kayıt Belgesi ücretini 31 Aralık 2018’e kadar ödemesi gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Bugüne kadar 9 milyon başvuru oldu. Halen imar barışından yararlanacak 3 ile 5 milyon arasında vatandaşımız var. Hedeflenen 13 milyon başvuru amacına ulaşabilmek, devletimizin daha çok gelir elde etmesi, ekonomimizin daha çok kazanması ve tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için son fırsat 31 Aralık’ta bitiyor. Bununla birlikte başvuru yapıp Yapı Kayıt Belgesi ücretini yıl sonuna kadar ödeyemeyenlerin başvurusu iptal edilecek. Bundan hem vatandaş hem de devlet kaybetmiş olacak. Bu düzenlemeden en çok dar gelirli vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu vatandaşlar ve esnafımız için gayrimenkul değerinin yüzde 3’ü ve yüzde 5’i kadar yapılması gereken ödeme tutarı oldukça yüksek bir rakam olabiliyor. Bu nedenle imar barışına başvuru süresi yıl sonundan itibaren 3 ay daha uzatılmalı ve Yapı Kayıt Belgesi ücretleri 3 taksitte tahsil edilebilmeli” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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