“9 milyon imar barışı başvurusu var"
İmar barışı başvuru süresinin yeni yılda 3 ay daha uzatılması ve ödemelerde taksit imkânı olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomimiz için imar barışı uygulaması çok faydalı oldu. Bunun yeni yılda da devam etmesi için başvuru süreleri Mart ayına kadar devam etmeli. Aynı zamanda ödemekte güçlük çekenler için tek seferde alınan ücrete taksit imkânı getirilmeli” dedi.
İMAR barışından herkesin faydalanabilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasını hedeflediği imar barışı düzenlemesi başvuru ve ödemeleri ay sonunda bitiyor. 8 Haziran’da başvuruların başladığı bu düzenlemeye 9 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu başvurularla birlikte devletimiz yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir elde etti. Bakanlık tarafından ülkemizin genelinde 12 ile 14 milyon arasında kaçak yapı olduğu tespit edilmişti. Bu yapıların tümü için imar ve iskân sorununun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.
“İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMAYAN EN AZ 3 MİLYON KİŞİ DAHA VAR”
İmar barışından yararlanmak amacıyla e-devlet üzerinden başvuru yapanların Yapı Kayıt Belgesi ücretini 31 Aralık 2018’e kadar ödemesi gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Bugüne kadar 9 milyon başvuru oldu. Halen imar barışından yararlanacak 3 ile 5 milyon arasında vatandaşımız var. Hedeflenen 13 milyon başvuru amacına ulaşabilmek, devletimizin daha çok gelir elde etmesi, ekonomimizin daha çok kazanması ve tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için son fırsat 31 Aralık’ta bitiyor. Bununla birlikte başvuru yapıp Yapı Kayıt Belgesi ücretini yıl sonuna kadar ödeyemeyenlerin başvurusu iptal edilecek. Bundan hem vatandaş hem de devlet kaybetmiş olacak. Bu düzenlemeden en çok dar gelirli vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu vatandaşlar ve esnafımız için gayrimenkul değerinin yüzde 3’ü ve yüzde 5’i kadar yapılması gereken ödeme tutarı oldukça yüksek bir rakam olabiliyor. Bu nedenle imar barışına başvuru süresi yıl sonundan itibaren 3 ay daha uzatılmalı ve Yapı Kayıt Belgesi ücretleri 3 taksitte tahsil edilebilmeli” dedi.
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