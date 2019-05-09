9 Mayıs Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde güncel fiyatlarla gündemde yer alıyor. Birkaç gündür dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, güne yükseliş trendiyle başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Alım ya da satım işlemi yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları, günün ilk saatlerine 254 lira seviyelerinde giriş yaptı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 252 lira alış, 254 lira satış,
Çeyrek altın 411 lira alış, 420 lira satış,
Yarım altın 823 lira alış, 840 lira satış,
Cumhuriyet altını 1695 lira alış, 1712 lira ile işlem görüyor.
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