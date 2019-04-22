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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.04.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

9 günlük tatilin gözdesi Kuzey Ege

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9 günlük tatilin gözdesi Kuzey Ege

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte Edremit Körfezi, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle turistleri beklerken, turizmciler, rezervasyonların şimdiden başladığını belirterek, yoğun bir turizm dönemi yaşayacaklarını belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması sonrasında turizmcilerin yüzü güldü, beklenti arttı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip olan Edremit Körfezi’nde, turizm sezonu için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Kuzey Egenin, turizmin ilk başladığı merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken işletmeci Yahya Yavuz, oksijen deposu Kazdağları, doğası ve tarihi ile bölgenin büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Erken açıklanan 9 günlük bayram tatilinin her zaman turizmin ve işletmecilerin yararına olduğunu söyleyen Yavuz, "Kuzey Ege, sadece deniz, güneş ve kum turizminin değil, Kazdağları'ndan kaynaklı temiz havasıyla sağlık turizminin de merkezi aynı zamanda. Bölgedeki tesislerimiz büyük oranda hazırlıklarını bitirdi. Ramazan Bayramı tatilinin erken açıklanmış olması biz turizmciler için çok önemliydi. Sezona başlamak ve tatil planı yapanlar için çok önemliydi. Şimdi herkes rahat rahat tatil planlarını ve rezervasyonlarını yapacak. Bu durum acentelerimiz için de önemliydi. 3-4 günlük tatil programı yapan acenteler, şimdi daha uzun paket programlar yapıyorlar. Tatil programının açıklanmasıyla birlikte şu an rezervasyonlar başladı. Mayıs ayında yoğun bir rezervasyon süreci bekliyoruz. Bu yaz yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının beklentiler artırdığını söyleyen turizm işletmecisi Hakan Kaymak ise "Bayram tatilinin 9 gün olması hem misafirlerimiz, hem bizim için çok iyi oldu. Bizim için beklentiler artırdı. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Edremit Körfezi için en iyisi olmasını isteriz" diye konuştu.

 

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