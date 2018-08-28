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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
28.08.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

9 günde 9 milyar lira

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
9 günde 9 milyar lira

BAYRAM tatilinin uzatılması, Ege ve Akdeniz’de turizmle birlikte 54 sektörün yüzünü güldürdü. 9 milyon yerli turist, 9 günde ekonomiye 9 milyar lira bıraktı.

Kurdaki artış Türk tatilcilerin Yunanistan başta olmak üzere yurtdışına çıkışını da durdurdu. Buna karşılık Yunanistan’dan Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası’na sebze-meyve, ilaç, inşaat malzemesi, sigara alımı için günübirlik gelişler dikkat çekti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük bayram tatilinin ekonomiye yansımalarını şöyle anlattı: “Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurtdışına gitmek yerine yurtiçinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü. Bodrum ve Marmaris’te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye’de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim’e de talep patlaması yaşandı.

UÇAKTA 3.3 MİLYON KİŞİ

THY, tatil süresince 2 milyon 344 bin kişiyi; diğer havayolu şirketleri de 1 milyona yakın kişi taşıdı. Sadece oteller dolmadı, esnaf da çiftçi de bu bereketten yararlandı. Ege, yerli turustin ağırlıklı olarak tercih ettiği bölge oldu. Akşamları klimatik atmosferi, otel dışı yaşamıyla her keseye uygun tatil mümkün olduğundan; pansiyonundan iki odalı butik oteline, beş yıldızlı lüks oteline kadar Ege sahilleri doldu taştı.”

İşler, dövizdeki artışın turizm sektörünü nasıl etkilediğini, özellikle Ege’nin karşı kıyısına, Yunanistan adalarıyla rekabette durumun ne olduğunu ise şöyle anlattı: “Yunanistan’da hizmetin kalitesi ve hızı da düşmeye başlamıştı. Kur da artınca Yunanistan’a çıkışlarda yüzde 60-70 azalma oldu. Oysa 1.2 milyon kişi, Midilli, Sakız gibi adalara gidiyordu.

KLOZET ALIYORLAR

Döviz kurundaki yükselişle bizden giden sayısı düşerken, onlardan bize gelişler ise hızla yükseldi. Yunanlar güneş kremi, ilaç, klozet, musluk, yapıştırıcı, seramik ürünler gibi inşaat malzemeleri için Türkiye’ye geliyor.”

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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