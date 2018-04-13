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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

9 bin dolar destek geliyor! Başvuru tarihleri belli oldu

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9 bin dolar destek geliyor! Başvuru tarihleri belli oldu

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar ile başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Seyahat acentalarına verilecek destekler kademeli olarak 9 bin dolara kadar ulaşacak.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin başvuru tarihleri belirlendi.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve havayolu ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında kararın uygulama usul ve esaslarına dair tebliğler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre havayolu ile Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına yönelik tebliğ kapsamında, Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) en az 100 yolcu taşıyan uçakla turist grubu getiren seyahat acentaları destekten yararlandırılacak.

Seyahat acentalarına verilecek destekler ise kademeli olarak 9 bin dolara kadar ulaşacak.

HAVAYOLUNDA OCAK-MART BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 31 TEMMUZ

Seyahat acentaları, 1 Ocak-31 Mart tarihlerindeki uçuşlara ilişkin en geç 31 Temmuz, nisan ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ağustos, mayıs ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 1 Ekim, haziran ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ekim, eylül ayındaki uçuşlar için 31 Ocak 2019, ekim ayı uçuşlarına ilişkin en geç 28 Şubat 2019, kasımdaki uçuşlara ilişkin en geç 1 Nisan 2019 ve aralık ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yaparak başvuruda bulunacak.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentaları ise 1 Ocak 2018-30 Nisan 2018 arasındaki seferlere ilişkin en geç 2 Temmuz'da, 1 Mayıs 2018-31 Aralık 2019 arasında yapılan seferlere ilişkin de seferin yapıldığı ayı takip eden dördüncü ayın ilk iş günü mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yaparak başvurabilecek.

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