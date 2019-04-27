9 bankadan 1.1 milyar dolar
VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279.5 milyon dolar ve 723.5 milyon Euro olmak üzere toplam 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.
Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve Euro dilim için Euribor + yüzde 2.40 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu ise yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif bankalarından biri olduklarına dikkat çekerek, yurtdışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Çeşitli programlar dâhilinde gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken milli ekonomiye de kaynak sağladıklarını vurgulayan Özcan, “Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap daha verdik. Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi yakın gelecekte de yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
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