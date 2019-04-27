9 bankadan 1.1 milyar dolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri9 bankadan 1.1 milyar dolar
GeriEkonomi 9 bankadan 1.1 milyar dolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

9 bankadan 1.1 milyar dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 bankadan 1.1 milyar dolar

VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279.5 milyon dolar ve 723.5 milyon Euro olmak üzere toplam 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Mizuho Bank’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve Euro dilim için Euribor + yüzde 2.40 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu ise yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif bankalarından biri olduklarına dikkat çekerek, yurtdışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Çeşitli programlar dâhilinde gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken milli ekonomiye de kaynak sağladıklarını vurgulayan Özcan, “Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap daha verdik. Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi yakın gelecekte de yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Hem alışveriş hem seyahat için Türkiye'yi tercih ettiler!

Bakan Albayrak: Finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

İtalyanlar akın etti! Hayran kaldılar

Bakan Varank: Teknoparklarımızda 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi