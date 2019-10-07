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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı

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9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı. 61 bin 787 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın 9 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 27 bin 984 arttı."

Palandöken, 9 aylık dönemde yıllık bazda iş yeri açılışlarının yüzde 2,3 azaldığına dikkati çekti. 

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