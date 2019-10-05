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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9.5 milyarlık ivme

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9.5 milyarlık ivme

İvme Finansman Paketi ile 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5.2 milyar liradan yüzde 83 artışla 9.5 milyar liraya, kredi kullanım tutarı da 1.7 milyar liradan yüzde 94 artışla 3.3 milyar liraya yükseldi.

İLERİ, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5.2 milyar liradan yüzde 83 artışla 9.5 milyar liraya yükselirken, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 1.7 milyar liradan 3.3 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, “İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı” ifadelerini kullandı.

9.5 milyarlık ivme

TABLO DA YAYINLADI

Bakan Albayrak’ın mesajında, İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi’nin sağladığı katkıları içeren tabloya da yer verildi. Buna göre, İVME Finansman Paketi kapsamında 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5.2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9.5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1.7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3.3 milyar Türk lirasına yükseldi.Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos’tan bugüne 1.9 milyar Türk lirasından yüzde 24 artışla 2.35 Türk lirasına ulaştı.

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