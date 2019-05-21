86 yıllık 'tarihi uçuş'
Türkiye’nin en değerli markalarından ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 86. yılını kutluyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, 28 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 336 uçaklık modern filosuyla her gün yüz binlerce yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Operasyonlarına Atatürk Havalimanı'nda eski adıyla Yeşilköy Havalimanı’nda başlayan THY, 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı. İlk yurtdışı seferini 1947’de, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951’de Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. THY, 1960'lı yıllara gelindiğinde Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların çıkması ile THY’nin başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılında 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçan THY, bu önemli yılı 2.5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Şirket, her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu ‘Skylife’ dergisini ilk kez 1983 yılında ‘THY Magazin’ adıyla yayınladı.”
75 MİLYON YOLCU
THY’nin, 2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründeki duraklama ve gerilemenin aksine yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile büyüme sürecine girdiği belirtilen açıklama, şöyle devam etti: “Bayrak taşıyıcı, bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi. Uçuş ağını 2019 itibarıyla 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten, yılda 75 milyonun üzerinde yolcu taşıyan bayrak taşıyıcı, 6 Nisan itibarıyla yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşındı. THY, 86. yılında dünyanın en iyi hava yolu şirketi olma yolculuğunu sürdürüyor.”
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Tam 86 yıl önce 5 uçak ve 24 çalışan ile bu topraklarda başlayan gurur yolculuğumuz bugün 336 uçak, 50 bin çalışan ile 124 ülkede devam ediyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan onur duyuyoruz” dedi.
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