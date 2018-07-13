85 ülkeden alım heyeti getirdi
DAMAT, Tween ve D’S Damat markaları ile faaliyet gösteren Orka Holding, 8’inci Yurtdışı Bayi Toplantısı’nda 85 ülkeden 200 kişilik alım heyetini ağırlıyor.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Suudi Arabistan, Polonya, Dubai ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. Siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı” dedi.
E-ticaretin önemini dünyada ilk keşfedenlerden biri olduklarını söyleyen Orakçıoğlu “Online satışlarda artık dünyanın her yerindeyiz. Yeni nesil teknolojilere hızla uyum sağladık. Çoklu dil desteğinden sanal gerçeklik deneyimine kadar uyguladığımız adımlar meyvesini verdi. Yılın ilk yarısında online satışlarımız yüzde 150 arttı. Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı” dedi.
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