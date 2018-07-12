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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.07.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

85 ülkeden 200 alım heyetini ağırladılar

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85 ülkeden 200 alım heyetini ağırladılar

Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, 8. Yurt Dışı Bayi Toplantısında 85 ülkeden 200 kişilik alımı heyetini ağırlıyor.

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Suudi Arabistan, Polonya, Dubai ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. Siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Online olarak dünyanın her yerine satış yapıyoruz. Yılın ilk yarısında online satışlarımız da yüzde 150 arttı. Bu yıl dünyada toplam 430 mağazaya ulaşmayı, 500 kişilik ek istihdam yaratmayı ve ihracatı yüzde 70 artırmayı planlıyoruz" dedi.

Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapılarını sekizinci kez açtı. Orka Holding, Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi dünyanın 85 ülkesinden gelen 200 kişilik alım heyetini 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilemek üzere ağırlıyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, organizasyonun hem Türkiye’ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin nabzını tutması açısından önemli olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu “Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. Organizasyonumuz birkaç gün daha sürecek ama aldığımız siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı” dedi.

YIL SONUNDA 430 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Toplantıda Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünyada geldikleri noktayı da değerlendiren Süleyman Orakçıoğlu, "75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatımız ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da beş katına ulaşma başarısı gösterdik. Moda merkezi İtalya’da her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor. İtalya’da satış noktalarımız da 2019 yılında 28’e çıkacak. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız” şeklinde konuştu.

Orakçıoğlu, "Online olarak dünyanın her yerine ve Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romence gibi pek çok farklı dilde online satış yapabiliyoruz. Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre online satışlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında yüzde 150 arttı" dedi.

Orakçıoğlu, bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu belirten Orakçıoğlu "Bu yıl giriş yapacağımız yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus var. Almanya, Rusya ve İtalya’nın da olduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam kampanyasını Orka Holding olarak destekledik. Geçen yıl 400 kişilik yeni istihdama imza attık. Bu yıl çalışan sayımızı 500 kişi artırarak 3 bin 400'e yükseltmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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