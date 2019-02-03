85 bin kişi 5-9 şubat’ta CNR’da
İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) için geri sayım başladı.
130 farklı ülkeden 20 bini yabancı olmak üzere toplamda 85 bin alıcının katılım göstereceği fuar, 5-9 Şubat’ta CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak. Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA, 1200’ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşecek. Fuar 100 bin metrekare alanda organize edilecek. Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) Başkanı Aydın Eşer, “Sektörün liderleri burada olurken evini, banyosunu ve mutfağını yenilemek isteyenler için de iyi bir fırsat olacak” diye konuştu.
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