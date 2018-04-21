84 ay 0 faiz kampanyası
MAKYOL Gayrimenkul, Bahçeşehir’de 200 milyon TL yatırımla geliştirdiği Makyol Santral projesinde “84 Ay Sıfır (0) Faiz” kampanyası başlattı.
3 bin 250 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunulan projede büyüklükleri 55 ile 300 metrekare aralığında değişen dairelerin teslim tarihi 2019 yılının ilk çeyreği olarak planlanıyor.
407 daire, 9 villa ve ticari alanların geliştirildiği projede, yüzde 5’ten başlayan peşinat veya 84 ay sıfır faiz fırsatının yanı sıra kişiye özel ödeme planı avantajları da sağlanıyor.
Akbatı’nın tam karşısında hayata geçirilen Makyol Santral, bulunduğu bölgede metro istasyonuna en yakın projelerden biri olarak da dikkat çekiyor.
Projede, cep sineması, etkinlik alanları, sakin çalışma alanları ile açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, barbekü alanları, fitness & spa gibi iyi yaşam ve spor olanakları bir arada sunuluyor.
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