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81 şehre internet okuryazarlığı

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

TÜRK Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘İnternetle Hayat Kolay’ 2018 yılı sonunda 81 ile yayılmayı hedefliyor.

Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor. Eğitimler, temel internet kullanımı, e-devlet kullanımı, internet bankacılığı, sosyal ağlar, bloglar, internet üzerinden alışveriş, güvenli internet ile mobil cihazlar ve mobil internet eğitimleri gibi birçok online hizmeti kapsıyor. Projenin 81 ile yayılması için ilk adımı ise Kayseri’de atıldı.

Etiketler: UNDP , internet okuryazarlığı , gazetehaberleri
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