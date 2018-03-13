 Bankalar yöneticilerini paraya boğdu

2017 yılında 49.1 milyar lira kar ile tüm zamanların rekorunu kıran bankalar, yatırımcılarına temettü dağıtacakları gibi yönetim kurulu ve üst, kilit yönetimlerini

de sevindirdi. Bankaların finansal tabloları ve faaliyet raporlarından derlenen verilere göre 2017 sonunda yönetim kurulu ile kilit yöneticilerini en çok sevindiren banka 150 milyon 727 bin lira ile Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası 2017’de 6.4 milyar lira kar etmişti.

İkincilik QNB Finansbank’ta. QNB Finansbank yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi olanlara 94 milyon 806 bin lira fayda sağladı. 7.9 milyar lira ile yılın kar şampiyonu Ziraat Bankası ise sadece 29 milyon 394 bin lira verdi ve bankalar arasında 9’uncu sırada yer aldı. 20 banka yönetim kurulu ve kilit yöneticilerine 803 milyon 652 bin lira ödemiş oldu. 20 banka arasında en az veren ise 2 milyon 717 bin lira ile Türkiye Finans oldu.