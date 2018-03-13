Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Bankalar yöneticilerini paraya boğdu

Bankalar yöneticilerini paraya boğdu

Şebnem TURHAN
13.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

Bankalar her yılın sonunda yatırımcısını da yöneticilerini de sevindiriyor. Bankaların faaliyet raporları ve finansal tablolarına göre geçen yılın sonunda 803.6 milyon lirayı kilit yöneticilerine dağıttılar. Birincilik 150.7 milyon lira ile Garanti’de.

 

2017 yılında 49.1 milyar lira kar ile tüm zamanların rekorunu kıran bankalar, yatırımcılarına temettü dağıtacakları gibi yönetim kurulu ve üst, kilit yönetimleriniBankalar yöneticilerini paraya boğdu
de sevindirdi. Bankaların finansal tabloları ve faaliyet raporlarından derlenen verilere göre 2017 sonunda yönetim kurulu ile kilit yöneticilerini en çok sevindiren banka 150 milyon 727 bin lira ile Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası 2017’de 6.4 milyar lira kar etmişti.
İkincilik QNB Finansbank’ta. QNB Finansbank yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi olanlara 94 milyon 806 bin lira fayda sağladı. 7.9 milyar lira ile yılın kar şampiyonu Ziraat Bankası ise sadece 29 milyon 394 bin lira verdi ve bankalar arasında 9’uncu sırada yer aldı. 20 banka yönetim kurulu ve kilit yöneticilerine 803 milyon 652 bin lira ödemiş oldu. 20 banka arasında en az veren ise 2 milyon 717 bin lira ile Türkiye Finans oldu.

 Bankalar yöneticilerini paraya boğdu

Etiketler: Bankalar , bankalar kâr , Garanti Bankası , Yönetim , gazetehaberi , Ekonomi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri