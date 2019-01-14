80 yıl sonra dev adım!

Türkiye, savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla uluslararası arenada her geçen gün daha fazla öne çıkmaya başladı. Bunun son örneği de yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’nin askeri operasyonlarında başarılı bir performansı ortaya koyan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) oldu. Daha önce Katar’a satılan Bayraktar TB2’nin yeni adresi Ukrayna oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için satın alma anlaşması imzaladıklarını tüm dünyaya sosyal medya üzerinden duyururken bu anlaşma sadece bir ihracat başarısı değil Türkiye’nin havacılık alanında yaptığı atılımın ne kadar önemli bir boyuta ulaştığının göstergesi oldu.

KENDİLERİ DE ÜRETİYOR

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bu önemli anlaşmayla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtladı. TB2’nin Ukrayna yolculuğunun 3 yıl önce başladığını söyleyen Bayraktar, “20. yüzyılın başlarında ilk uçak fabrikalarını kuran, 1915’te Anatra model uçakları üreten ve daha sonra bu başarısını büyüterek 1946’da Antonov şirketini kurarak bugüne kadar tam 22 bin dev uçak üreten Ukrayna’ya böyle bir ihracat yapmak Türk havacılık sanayisi için çok önemli bir adım. Ukrayna, dünyanın en büyük kargo uçağını üreten ve uzaya mekik taşıyan bir ülke. Hibrit roket motorlarında dünyanın en ileri ülkeleri arasında. Böyle bir tecrübe gelip bizden İHA satın almak istediğini söyledi. Bizimle tüm saha testlerine katıldılar. Bayraktar’ın tüm başarılarına sahada şahit oldular. Kendi test prosedürlerini uyguladılar. Bu süreçte Ukrayna adına devlet şirketi Ukroboronprom tüm işlemleri yürütti ki bu şirketin 100 bin çalışanı bulunuyor. Süreç bitince kendileri de mini İHA üretmelerine rağmen bizden Bayraktar’ı almak için imzaları attılar” şeklinde konuştu.

YENİDEN GÖKLERDE

Havacılıkta dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Ukrayna’nın bu alanda ilk adımları attığı yıllarda Türkiye’de de benzer adımların 1930’larda Nuru Demirağ tarafından atıldığını aktaran Bayraktar, “O günlerde Türk havacılık sektörü için büyük adımlar atan, uçak fabrikası ve pilot okulu açan, onlarca uçak üretip yüzlerce pilot yetiştiren Nuri Demirağ akamete (başarısızlık) uğratıldı. Ancak şimdi Türkiye 80 yıl aradan sonra havacılıkta büyük bir atağa kalktı. Yaklaşık 15 yıl önce başlanan projelerle kendi alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip hava araçlarını ürettik ve dünyaya satmaya başladık” dedi.

AYDA 6 BİN SAAT UÇUYOR



BAYRAKTAR TB2’nin Ukrayna gibi bir ülkenin envanterine girmesinin Tükiye’nin havacılık ve savunmada uluslararası alandaki rekabet gücünü en üst seviyeye taşıyacağını belirten Haluk Bayraktar, “Bayraktar şu anda ayda 6 bin saat’in üzerinde uçuyor. Uluslararası arenada bu ölçekte kendini ispatlamış bir cihaz yok. Pazar gittikçe gelişiyor ve bizce önü çok açık. Katar ve Ukrayna dışında yeni alıcılar da var. Bunlar Türkiye için çok stratejik hamleler ancak Bayraktar şu anda tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde” ifadelerini kullandı.

1 YILDA TESLİMAT

BAYKAR, anlaşma kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde Ukrayna’ya teslim edecek. Araçlarla 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna’nın kullanımına sunulacak.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI’NDA GÖREV ALDI

SAHİP olduğu yazılım ve teknik donanımı tamamen milli olan Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor. Bayraktar TB2 üzerindeki sensörler sayesinde gece ve gündüz operasyon yapabiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor. Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor. Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor. Fırat Kalkanı ve son Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, 80 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2 son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu. Güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı kısa sürede 75’e ulaştı. Gelecek dönemde güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu sayı artacak.