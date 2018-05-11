80 milyon dolara 2’nci otel Güneşli’ye
ORTADOĞU, Afrika ve Türkiye’de otelleri bulunan Rotana, Mar Yapı ortaklığı ile Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana’yı hayata geçirdi.
İstanbul Güneşli’de Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan otel 80 milyon dolara mal olurken, yatırımın yüzde 40’ının Rotana tarafından yapıldığı açıklandı. Rotana daha önce İstanbul Maltepe’de bir otelin işletmeciliğini üstlenmişti.
Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, “Rotana, dünyada ilk kez bir otel projesinde sadece işletmeci olarak değil yatırımcı olarak da yer aldı. Rotana Türkiye’ye olan inancını göstermiş oldu” dedi. Rotana Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais da, “İstanbul’daki 2 yeni otelimizin açılması ile birlikte, Türkiye’deki otel sayımızı ikiye katladık. Centro markamız uygun fiyatlı oteli sunarken, WestSide Arjaan by Rotana ise rezidansları sayesinde ev konforu sunuyor” dedi. Centro Westside’ta 152 oda yer aldığını ifade eden otel yetkilileri, “WestSide Arjaan by Rotana’da ise 153 adet rezidans var. Rezidanslara Körfez ülkelerinden ciddi talep var. Yarısına yakını satıldı. Rezidansları alanların 15 gün kalma hakkı olacak. Rezidansları Rotana işletecek. Rezidans alanlara 3 yıl gelir garantisi verdik” dedi.
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