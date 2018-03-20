80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi! Uber'e şok...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi! Uber'e şok...
GeriEkonomi 80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi! Uber'e şok...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
20.03.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi! Uber'e şok...

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi! Uber'e şok...

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen ve bugüne kadar 80 milyar dolara yakın yatırım yapılan sürücüsüz (otonom) araçlar pazar gecesi yaşanan ölümcül kazayla dünya gündemine oturdu. Otomobil ve teknoloji devlerinin önemli bir aşama kaydedip, 2019’den itibaren yollara çıkarmayı planladığı sürücüsüz araçlar için artık yeni yol haritasının oluşturulup, bu tip kazalara karşı sorumlunun yasal olarak belirlenmesi gerekiyor.

ABD merkezli araç paylaşım ve özel taksi uygulaması Uber’in gerekli izinleri alıp trafiğe açık yollara taşıdığı sürücüsüz araç (otonom) denemeleri, pazar gecesi meydana gelen ölümlü kaza haberiyle tamamen askıya alındı. Test sürüşlerinin gerçekleştiği şehirlerden Tempe Arizona’da akşam vakti meydana gelen kazada, Uber’in otonom test aracı filosundan bir Volvo XC90, direksiyonun başında sürücü de bulunmasına rağmen bir bisikletliye çarparak ölümüne sebep oldu. Tempe polisinin aktardığı bilgiye göre; Rafael Vasquez (34) yönetimindeki sürücüsüz modda, saatte 65 kilometre hızla seyir halindeki araç, bisikletiyle yürür vaziyette olan Elaine Herzberg’e (49) şu an için sebebi belli olmayan bir şekilde çarptı. Olay yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen yaşımını yitirirken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmalar sürüyor.

İLK ÖLÜMLÜ KAZA DEĞİL

Global otomotiv sektöründe elektrikli araçlarla birlikte geleceği şekillendirmesi beklenen ‘sürücüsüz araçlar’ (otonom) bu ölümlü kazayla birlikte dünyada ana gündem oldu. Aslında bu söylendiği gibi ilk ölümcül kaza değil, ‘ilk ölümlü yaya kazası’ olarak kayıtlara geçti. Çünkü ilk büyük kaza 2016 yılı ortasında yine ABD’de meydana gelmişti. Bir Tesla Model S, otomatik pilottayken, sola dönüşte traktör römorkunu fark edememiş ve çarpmıştı. Lüks elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, ortamın aydınlık olması nedeniyle otomatik pilotun römorkun beyaz tarafını algılayamadığını ve frenleme yapmadığını söyledi. Çarpma sonrası Tesla’nın içindeki sürücü hayatını kaybetmişti. Şubat 2017’de de pazar geceki kazanın gerçekleştiği Arizona Eyaleti’nde başlayan testler, ikinci ayında gelen yaralanmalı kaza ile bir süre askıya alınmıştı. Yapılan soruşturmaların ardından tekrar gerekli izinleri alan Uber, trafiğe açık yollardaki testlere devam etmeye başlamıştı.

80 milyar dolarlık yatırım ölümlü kazayla tehlikeye girdi Ubere şok...

YASAL DÜZENLEME ŞART

Sonuçta 2 yıl arayla yaşanan ölümcül ve yaralanmalı kazalar otonom araçların geleceğini tehlikeye soktu. Bugün teknoloji devlerinden, neredeyse tüm otomotiv markalarına kadar bir çok şirketin üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç sektörüne son 3-4 yılda 80 milyar dolara yakın yatırım yapılırken, ölümlü kazayla birlikte bu tip araçların günümüzdeki testleri ve gelecekteki yeri ile ilgili karşıt görüşler hızla artmaya başladı. Hemen hemen herkesin kafasında, “Bu tip kazalarda suçlu kim?” sorusu oluşurken, sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla bu tip kazaların artacağı, bu yüzden yasal bir takım düzenlemelerin şart olduğu belirtiliyor. Bir çok dev firma bütün yatırım ve geliştirme çabalarını sürücüsüz araç teknolojilerine yönlendirmiş durumdayken, son gelişmeyle yeni bir yol haritası çizmek durumunda kalacakları bir gerçek.

VAHŞİ BATI’DA TEST EDİLİYOR

BUGÜN sürücüsüz araç geliştirmelerinde başı çeken iki büyük oyuncu Uber ve Waymo ( Google’ın sürücüsüz araç projesini devralan firma) trafiğe açık yollardaki testlerini daha geniş bir coğrafyada yapabilmek için ABD Kongresi’nden geçmesi gereken düzenlemelerle ilgili, güvenlik endişelerinden kaynaklı itirazları olan demokratlar üzerindeki baskıyı artırmaya başlamıştı. Ama şimdi 18 Mart akşamı Arizona’da gerçekleşen ve ilk kez bir yayanın ölümüne neden olan kaza, sürücüsüz araçların trafiğe açık yollardaki testlerini tüm çevrelerde tartışılan bir gündem maddesi haline getirdi. Arizona eyalet yönetmeliklerinin sürücüsüz araçların trafiğe açık yollarda kullanımıyla ilgili esneklik sunması ve iklim koşullarının da elverişli olmasıyla, test üssü olarak Phoenix şehri çevresini seçen Uber, 100 araçlık filosuyla aralık 2017’den beri sürücüsüz olarak 3.2 milyon kilometre kat etmişti.
Pittsburgh, Tempe, San Francisco ve Toronto’da da trafiğe açık yollarda ‘otonom sürüş modu’nda teste çıkan araçların Uber’in kendi kendine aldığı karardan ziyade, yerel yönetimler tarafından engellenme ihtimali söz konusu. Bu alanda yürüttüğü çalışmalarda kanun düzenleyici ve denetleyicileriyle karşı karşıya gelme olasılığı bulunan firmalar arasında yalnız olmayan Uber, yeni Chevrolet Volt ve Bolt modelleriyle kendi sürücüsüz araç filosunu kurup, çalışmalara hız veren General Motors’un (GM) da kafasında soru işaretleri belirmesine neden olabilir.

 

SÜRÜCÜLER GİBİ EHLİYETİ OLMALI

YAPAY zeka ve otonom teknolojilerinin en büyük destekçilerinden biri olan Duke Üniversitesi robot teknolojileri profesörü Missy Cummings bile yaptığı açıklamada dünyanın otonom araçlara henüz hazır olmadığının altını çiziyor. Cummings’in şu yorumu önemli: “Otonom araçlar yani akıllı makinalar uyanık kalmak ve rutin durumlara tepki vermek konusunda daha iyi olsa da, insanların sıradışı veya beklenmedik durumlarla baş etmede üstün olduğu kanıtlanmıştır. Eğer biz halen sürücüsüz araçların karşılaştığı sorunları bu yavaşlıkta öğrenmeye devam ediyor ve büyük problemleri henüz keşfediyorsak, neden bu teknolojiyi geniş kullanım alanına ve son tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlar araç kullanmak için sınavlara tabi olup, ehliyet alıyorsa bu sürücüsüz araçlar içinde olmalı. Sürücüsüz araç dahil teknolojinin en büyük destekçilerinden biriyim, ancak henüz güvenilirliğini ispatlanmamış ve deneysel bir aşamada olduğunu kabul edelim.”

GM, 2019 YILINDA SATIŞA SUNACAKTI

ŞU an sürücüsüz araçlar konusunda en iddialı markalardan biri olan Amerikan General Motors (GM) 2019 yılında bu teknolojiyi lojistik ve robot taksi amaçlı piyasaya sunacağını açıklamıştı. GM’nin 2016 yılında 500 milyon dolara aldığı sürücüsüz otomobil birimi Cruise Automation şirketi uzun bir süredir San Francisco, Detroit ve Phoenix’te otonom olarak geliştirilen 70 elektrikli Chevrolet Volt modelini test ediyor. Araçlar bu yıl da New York Manhattan’da test edilecekti. GM yetkilileri sürücüsüz otomobiller konusunda şimdiden yüksek adetlere ulaştıklarını belirterek, “Yolda ne kadar araç olursa, yapay zeka yani bilgisayarlar sürekli öğrenip kendini geliştirme şansına sahip” açıklamasını yapmıştı. Şimdi kaza sonrası GM’in ne yapacağı merak ediliyor.

 

HANGİ MARKALAR ÖN PLANDA?

Uber ve General Motors’un (GM) dışında bugün Google Waymo, Delphi, Intel’le işbirliği yapan BMW ve Bosch ile çalışan Mercedes sürücüsüz araçlar konusunda dikkat çeken markalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca Volkswagen’den Audi’ye, Aston Martin’den Ford’a kadar bir çok otomotiv devi de bu konuda çalışmaları hızlandırdı.

 

TOYOTA, UBER’LE ORTAK OLUR MU?

DÜNYA çapında ve son olarak İstanbul’da taksi şoförleriyle başı dertten kurtulmayan Uber, son yıllarda sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmelerine ağırlık vermişti. Mobil uygulama ‘start-up’ı olarak başlayıp, akıllı sürüş teknolojileri ve donanımları geliştirme firmasına dönüşen ABD merkezli Uber, faaliyetlerinin en başından beri taksi filosundaki araçların büyük çoğunluğunu temin ettiği Japon otomotiv devi Toyota ile sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştı. Japon Nikkei gazetesinde yer alan habere göre Uber, bünyesindeki Ar&Ge projelerinin son halini yeni Toyota modellerinde kullanmak üzere bir süredir görüşme halinde olduklarını açıklamıştı. Uber’in bu zamana kadar yürüttüğü sürücüsüz araç testlerinde Ford, Mercedes ve Volvo’nun güncel modelleri kullanılıyordu. Geçtiğimiz yıl Volvo’dan 24 bin adet XC90 sipariş eden firma, bu alanda ne kadar büyük çaplı yatırımlar yapıldığını bir kez daha göstermişti. Ama bu kaza ile Toyota’nın artık bu işbirliğine sıcak bakmayacağı konuşuluyor.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘İt oğlu it’ sözleri ABD ile kriz çıkardı

'Büyük müşteri'yle Oval Ofis'te görüştü

Sarkozy’ye Kaddafi gözaltısı

Çoluk çocuk Rusya'ya yolladılar