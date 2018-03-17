80 bin konutun enerjisi, atıklardan karşılanacak

Çay’da istihdam olanaklarının artırılması ve bölge halkına ekonomik kazanç sağlanması amacıyla Çay Belediyesi’nin girişimleri sonucu Biyokütle Enerji Santrali ve Sera Projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından özel bir firmaya yer tahsisi yapılarak, 50 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 350 bin metrekarelik alana inşa edilecek proje için çalışmalar başladı.

GÜNDE 80 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

2020 yılında tamamlanması planlanan ve 40 milyon dolara mal olacak projeyle kamış, atık ağaç ve tarımsal atıklar gibi yakılmasıyla ortaya çıkacak buhardan enerji üretiminin sağlanacağı tesiste yıllık yaklaşık 150 bin megavat elektrik üretilmesi ve günde yaklaşık 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Karakuyu, Karamık ve Eber göllerine lojistik açıdan uygun bir noktada bulunan tesis sayesinde göllerde oluşan ve ekonomiye kazandırılamayan kamış ve sazlık gibi malzemelerle enerji üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Tesiste, bölge çiftçisinin de getireceği atıklar parası karşılığı alınacak. Santralde elde edilecek sıcak suyla da kurulacak seranın ısıtma ihtiyacı karşılanarak üretim yapılacak.

’SAATE 25 MEGAVAT ENERJİ ÜRETİLECEK’

Çay Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Çağrı, ilçelerine dünyanın en büyük biyokütle enerji santralinin kurulma çalışmalarının başladığını söyledi. 2020 yılında faaliyete geçecek tesisin hammadde alımına da başladığını aktaran Başkan Çağrı, "Santralin inşaat çalışmaları 16 ay sürecek. Çay Belediyesi olarak bir yatırımcıyla birlikte ülkemize faydalı olmak için böyle bir santralin kurulması amacıyla çalışma başlattık. Saate 25 megavat elektrik üretecek olan santralimizin faaliyet geçmesiyle birlikte günde 80 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacak. Tesis, hammadde bazında yıllık 200 bin ton kamış, ağaç ürünleri ya da tamamıyla tarımsal atıkları yakarak enerjiye dönüştürecek. Tamamıyla doğa dostudur. Çıkacak küller tarımsal alanlarda gübre olarak kullanılacak. Ayrıca çimento fabrikamıza da hammadde olarak kullanılacaktır" dedi.

’YILDA 20 MİLYON TL GETİRİSİ OLACAK’

Biyokütle enerji santrali ve kapalı seranın faaliyete girmesiyle ilçeye de yılda 20 milyon TL’ye yakın girdi sağlanacağını vurgulayan Başkan Çağrı, tesisin faaliyete geçmesiyle Çay’da bine yakın ailenin geçimine katkı sağlanacağını kaydetti. İlçe merkezi baz alındığında 200 kilometre civarında bulunan köy, belde ve ilçelerde yaşayanların da gelir kapısı haline geleceğine dikkati çeken Başkan Çağrı, şöyle dedi:

"Biyokütle enerji santrali, sadece ilçemizde yaşayan insanlara değil, çevredeki belde, köy ve ilçelere de gelir getiren bir kapı olacak. Buraya kamış başta olmak üzere ağaç ürünleri ve tarımsal atık getiren vatandaşımız, verdikleri ürünün karşılığını nakit olarak hemen alacak. Ayrıca santralin yanı sıra 50 bin metrekare kapalı sera alanı da kurulacak. Santralin ve seranın faaliyete girmesiyle istihdam sağlandığı gibi hammadde de ilçemizden karşılanacak. Böylelikle ilçemize 20 milyon TL’ye yakın bir getirisi olacaktır."