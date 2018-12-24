8 yılda 106 bin madene işletme ruhsatı verildi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2010-2018 yılları arasında 8 bin 836 maden işletme ruhsatının iptal edildiğini belirterek, “Anılan dönemde ülkemiz genelinde maden ocağı açılması için verilen işletme ruhsat sayısı 106 bin 465 olup, maden ruhsatlarından elde edilen harç ve ruhsat bedelleri ise 1 milyar 358 milyon 743 bin 857 TL’dir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Dönmez’in yanıtlaması üzere maden sahaları ile ilgili bir önerge verdi. Biçer önergesinde, “Ülkemizde halihazırda işletme izni verilmiş durumda kaç maden sahası vardır? 2010-2018 yılları arasında kaç madene işletme ruhsatı verilmiştir ve cevher türü nedir? Bu yıllar arasında iptal edilen işletme ruhsat sayısı kaçtır ve cevher türü nedir?” sorularını yöneltti. Bakan Dönmez de şu bilgileri verdi: “Ülkemizde, mevcut durum itibariyle yürürlükte olan işletme izni düzenlenmiş 8 bin 476 maden sahası bulunuyor. 2010’dan 20 Kasım 2018’e kadar işletme ruhsatı düzenlenmiş ve yürürlükte olan işletme ruhsat sayısı 8 bin 300 olup, iptal edilen işletme ruhsat sayısı ise toplam 8 bin 836’dır. Bununla birlikte anılan dönemde ülkemiz genelinde maden ocağı açılması için verilen işletme ruhsat sayısı toplam 106 bin 465 olup, maden ruhsatlarından elde edilen harç ve ruhsat bedelleri ise toplam 1 milyar 358 milyon 743 bin 857 TL’dir. Yabancı gerçek kişiler maden ruhsatı ihalelerine katılamamaktadırlar.”
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