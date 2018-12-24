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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

8 yılda 106 bin madene işletme ruhsatı verildi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
8 yılda 106 bin madene işletme ruhsatı verildi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2010-2018 yılları arasında 8 bin 836 maden işletme ruhsatının iptal edildiğini belirterek, “Anılan dönemde ülkemiz genelinde maden ocağı açılması için verilen işletme ruhsat sayısı 106 bin 465 olup, maden ruhsatlarından elde edilen harç ve ruhsat bedelleri ise 1 milyar 358 milyon 743 bin 857 TL’dir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Dönmez’in yanıtlaması üzere maden sahaları ile ilgili bir önerge verdi. Biçer önergesinde, “Ülkemizde halihazırda işletme izni verilmiş durumda kaç maden sahası vardır? 2010-2018 yılları arasında kaç madene işletme ruhsatı verilmiştir ve cevher türü nedir? Bu yıllar arasında iptal edilen işletme ruhsat sayısı kaçtır ve cevher türü nedir?” sorularını yöneltti. Bakan Dönmez de şu bilgileri verdi: “Ülkemizde, mevcut durum itibariyle yürürlükte olan işletme izni düzenlenmiş 8 bin 476 maden sahası bulunuyor. 2010’dan 20 Kasım 2018’e kadar işletme ruhsatı düzenlenmiş ve yürürlükte olan işletme ruhsat sayısı 8 bin 300 olup, iptal edilen işletme ruhsat sayısı ise toplam 8 bin 836’dır. Bununla birlikte anılan dönemde ülkemiz genelinde maden ocağı açılması için verilen işletme ruhsat sayısı toplam 106 bin 465 olup, maden ruhsatlarından elde edilen harç ve ruhsat bedelleri ise toplam 1 milyar 358 milyon 743 bin 857 TL’dir. Yabancı gerçek kişiler maden ruhsatı ihalelerine katılamamaktadırlar.”

 

 

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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