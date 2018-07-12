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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da yapılacak      

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8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da yapılacak      

8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin, 28-29 Kasım'da Antalya'da yapılacağı bildirildi.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan açıklamaya göre, son yıllarda  zor dönemler geçiren sektörün, 2018 yılına umutla girdiği belirtildi.     

Türk turizminin yeniden yükselen talep ivmesine kavuştuğu ve yanında süregelen soru ve sorunların tekrar çözüm masasında yerini aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:     

"Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. Turizmde büyüme nasıl sürdürülebilir, ziyaretçi sayılarının yanı sıra gelirde yükseliş nasıl yakalanabilir, turizm sezon endeksli eksenden çıkartılıp tüm seneye nasıl yayılabilir? Bu sorular farklı başlıklar altında, 2018- 2019 yılı ve sonrasına yönelik, Türk turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli aktörleri tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde ele alınacak."     

Kongrenin ana temasının "Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi" olacağının altı çizilen açıklamada, bu yıl kongrede Jet2Holidays CEO'su Steve

Heapy, Hotelbeds Grup Yönetim Kurulu Başkanı Joan Vila'nın  yanı sıra dünya turizm pazarının etkin isimlerinin de konuşmacı olarak yer alacağı vurgulandı.     

AKTOB organizasyonuyla gerçekleştirilecek kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcilerinin katılacağına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:     

"Geçtiğimiz yıl bin 300 kişinin katılım sağladığı kongreye bu yıl bin 500  civarı katılım bekleniyor.

Farklı konu başlıklarında oturumlarla gerçekleşecek kongre, 28 Kasım 2018'de  gala açılış programı ile başlayacak. #resortkongresi Twitter hesabı ve www.aktob.org.tr hesabından canlı yayın yapılarak kongreye interaktif katılım sağlanabilecek."    

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