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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.07.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

8 ülkeden 1’er turist geldi

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8 ülkeden 1’er turist geldi

BU yılın ilk 6 ayında milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’ya, 8 ülkeden ise sadece 1’er turist geldi. Bu ülkeler Belize, Brunei, Cibuti, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Makau, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine oldu.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran arasındaki 6 aylık dönemde kente gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996’ya ulaştı. Antalya, bu dönemde 193 ülkeden misafir ağırladı. 2 milyonu aşkın Rus, 1 milyona yakın Alman ziyaretçinin yanı sıra turist sayısı sadece 1 olan ülkeler de bulunuyor. Antalya’ya bu dönemde, Belize, Brunei, Cibuti, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Makau, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine’den 1’er turist geldi. Sadece haziran ayında 1’er turistin geldiği ülkeler ise Andora, Belize, Brunei, Cape Verde, Gine Bissau, Grenada, Guatemala, Haiti, Makau, Maldivler, Monako, Mozambik, Svaziland, Tanzanya.

BU ÜLKELERDEN İSE 10’U GEÇMEDİ

Antalya’ya, bazı ülkelerden gelen turist sayısı ise 10’u geçmedi. En az turist gelen diğer ülkeler ise şöyle:

2’şer turist gelen ülkeler Vanuatu, Svaziland, San Marino, Namibya, Monako, Laos, Guyana, Gise Bissau, Botswana, Andora. 3’er turist gelen ülkeler Seyşeller, Orta Afrika Cumhuriyeti, Grenada, Burundi. 4’er turist gelen ülkeler Moritanya, Hong Kong, Cape Verde, Antigua-Barbuda. 5’er turist gelen ülkeler St. Vincent, Nijer, Mozambik, Madagaskar. 6’şar turist gelen ülkeler Saint-Lucia, Malavi, Kamboçya. 7’şer turist gelen ülkeler Togo, Liberya, Kiribati, Fiji. 8’er turist gelen ülkeler Maldivler, Honduras, Haiti, Guatemala. 9’ar turist gelen ülkeler Tanzanya, Gine, Barbados, Bahama.

Nikaragua, Paraguay, Sierra Leone, Burkina Faso, El Salvador, Eritre, Fildişi Sahili, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Gambia, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama Senegal gibi birçok ülkeden de 11’le 100 arasında turist ağırlandı.

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