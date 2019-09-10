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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

8 ülkede yetenek avı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
8 ülkede yetenek avı

Cumhurbaşkanlığı, dünyanın dört bir yanındaki yetenekli Türk gençlerini Türkiye’ye çekebilmek için başlattığı TalentforBIZ kapsamında 5 binden fazla gence ulaştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bu kapsamda 2020 yılında 8 farklı ülkede yetenek avına çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’nin dünya çapındaki yetenekler için de bir cazibe merkezi olduğunu göstermek için başlattığı TalentforBIZ kapsamında düzenlenen 102 kariyer etkinliğiyle 5 binden fazla genç yeteneği sektör liderleriyle buluşturdu. Ofis, 2020 yılında 8 farklı ülkede genç yetenek avına çıkmayı planlıyor.

5 BİN YETENEĞE ULAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi desteğiyle Türkiye’nin dünya çapındaki yetenekler için de bir cazibe merkezi haline geldiğini ortaya koyan TalentforBIZ kariyer etkinlikleri düzenliyor. TalentforBIZ, Türkiye’nin önde gelen markalarına her ülkeden yeteneklerle buluşma fırsatı sağlamayı hedefliyor. Projenin ilk yılında Almanya, İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika olmak üzere 4 ülkede, 5 binden fazla Türk ve yabancı genç yetenek, 17’si kamu olmak üzere sektörlerinin lideri konumundaki 69 Türk kurum ve kuruluşu ile bir araya geldi. Bu kapsamda genç yeteneklerin keşfi için birbirinden farklı 102 kariyer etkinliği gerçekleştirildi.

2020’DE 8 ÜLKE HEDEFİ

Dört farklı ülkede Türk ve yabancı yeteneğe staj ve istihdam fırsatı sağlayan etkinlik, Türk kurum ve kuruluşlarının iş/staj başvurusu almasının yanı sıra, atölye/örnek olay çalışmalarıyla genç yeteneklere doğrudan ulaşma, kurumlarını ve ülkemizi tanıtma fırsatı buldu. 2020 yılında Almanya, Özbekistan, İngiltere ve Güney Afrika’da tekrarlanacak olan TalentforBIZ kariyer fuarlarının ağırlıklı olarak finans piyasasının güçlü olduğu 8 ayrı Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde yapılabileceği ifade ediliyor. Hedef ülkelerin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, proje ihtiyaçlar doğrultusunda yeni lokasyonlarla her yıl düzenlenmeye devam edecek.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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