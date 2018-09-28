8 soruda konkordato

Konkordato nedir? Borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi bulunan şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek için belli bir süreye kavuşmak için başvurduğu bir hukuki çözüm.



Konkordatoya kimler başvurabilir? Hem borçlu hem de alacaklı başvurabilir. Borçlu, bir vade verilmesi veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulabilmek için konkordato talep edebilir. Alacaklı da iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemleri başlatılmasını isteyebilir.



Konkordatoya nasıl başvurulur? Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmak zorunda. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatıyor.

Konkordato başvurusu nasıl onaylanır? Mahkeme borçlunun borçlarının yüzde 50’sini ödemeye yetecek varlığı olup olmadığına bakıyor. Ve borçlunun teklifinin de alacaklıları zarara uğratmayacak ve kandırmayacak şekilde olup olmadığını inceliyor. Öncelikle borçlunun dürüst ve teklifinde samimi olması gerekiyor. Alacaklılarına zarar verici hareketlerde bulunmamış ve bilançosu ile defterlerini düzgün şekilde tutmuş olması gerekiyor. Ayrıca borçların yüzde 50’sini kesinlikle ödemeyi taahhüt ediyor. Varlığı ile borçlarının oranı da uygun olmalı. Ardından ya konkordato teklifini reddeder ki red durumunda şirketler iflas ediyor ya da konkordato süresi verir ve komiser tayin eder.

Alacaklılar konkordato sürecinde ne yapıyor? Mahkemenin atadığı konkordato komiseri alacaklılar ile masaya oturuyor. Alacaklılara belli bir oranda alacaklarından vazgeçmeleri ve yeni ödeme planı sunuluyor. Alacaklılar iflas durumunda alacaklarının tamamını alamama riski ile karşı karşıya oldukları için genellikle belli bir oranda alacaktan vazgeçiyor. Bunun en üst limiti yüzde 50. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden alacaklıların anlaşması durumunda konkordato geçerlilik kazanıyor. Genellikle 100 lira alacağın 70’i ödeniyor, 30’undan vazgeçiliyor.

Konkordato süresi ne kadar? Mahkemeler şirketlere genellikle 3 ay süre veriyor. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici süresi en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici süre beş ayı geçemiyor. Bundan sonraki adım kesin süre safhası. Mahkeme, kesin süre hakkındaki kararını geçici süre içinde verir. Kesin süre hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılırsa borçluya bir yıllık kesin süre verilir. Zorluklar devam ediyorsa komiserin raporu ve talebiyle kesin süre en fazla 6 ay daha uzatılabiliyor. Yani tüm konkordato süreci en fazla 2 yıl 5 ay sürüyor.

Konkordato ilan eden şirket mallarını satabilir mi? Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez.

Konkordato süresinde işçilerin ücretini kim öder? Şirketin konkordato kararı almış olması tek başına işçilere haklı fesih hakkı vermez. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek-1. Maddesine göre; hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonu’ndan ödeniyor.

SON DÖNEMDE KONKORDATO İSTEYEN BAZI ŞİRKETLER



Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm AŞ, Çıtır Usta Gıda Turizm San. ve Tic. Limited şirketi, Beta Ayakkabı San. ve Tic. AŞ, Nafia İnşaat AŞ, Dizayn Teknik Boru ve Elemanları, Yeşil Kundura, Haff Kimya San. Tic. AŞ, Sabo İç ve Dış Tic., Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. AŞ, Burak Alüminyum San. Tic. AŞ, Geylan Saat Aksesuar İç ve Dış Tic. AŞ, Burak Alüminyum San. ve Tic. AŞ, Odaş Yapı San. Tic. AŞ, Zümrüt Turizm İnşaat San. Oganizasyon ve Ticaret AŞ, Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama ve Dış Tic.Limited Şti., Mendoğlu Çamaşırları San. ve Tic.Limited Şti., Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil San. ve Tic. Limited Şti., Ceylan İnşaat Eğitim Kurumları Turizm Tic. ve San. Limited Şti., Dew Petrol AŞ, Hotiç Ayakkabı San. ve Tic. AŞ, Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. AŞ, Delta Makina Yapım San. ve Tic. AŞ, Burak Besicilik Gıda ve İnşaat San. Tic. AŞ, Aldan Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ, Başarı Tekstil San. ve Ticaret AŞ, Astaldi.