8 Ekim altın fiyatları - Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
08.10.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

8 Ekim altın fiyatları - Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

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8 Ekim altın fiyatları - Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk günün merak edilen konular arasındaki yerini alırken, vatandaşların internette en çok aradıkları konular arasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları yer alıyor. Altın piyasasının en çok tüketilen ürünleri arasındaki yerini çeyrek altın ve gram altın hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak en çok talep gören altın türü. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Altın fiyatları bugün 237 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ise bu fiyatların ardından bir parça değer kaybetti.

Çeyrek altın fiyatları 385 liradan satılırken, 376 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.589 liradan işlem görürken, 1.565 liradan geri alınıyor.

Yarım altın fiyatları 771 lira civarında satılırken, 751 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 218 lira seviyesinde olurken 213 liralık gram fiyatı ile bozduruluyor

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