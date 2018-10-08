8 Ekim altın fiyatları - Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftanın ilk günün merak edilen konular arasındaki yerini alırken, vatandaşların internette en çok aradıkları konular arasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları yer alıyor. Altın piyasasının en çok tüketilen ürünleri arasındaki yerini çeyrek altın ve gram altın hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak en çok talep gören altın türü. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 237 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ise bu fiyatların ardından bir parça değer kaybetti.
Çeyrek altın fiyatları 385 liradan satılırken, 376 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.589 liradan işlem görürken, 1.565 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 771 lira civarında satılırken, 751 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 218 lira seviyesinde olurken 213 liralık gram fiyatı ile bozduruluyor
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