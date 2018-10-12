8 ayda 7 milyar $’lık yabancı yatırım

Ağustos ayı itibariyle Türkiye'ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girişi oldu. Bu rakamın, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz üzerinde kapatacaklarını düşündüklerini ifade etti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveninin devam ettiğini vurgulan Ermut, yatırımcıların, bir ülkedeki yatırım ortamının iyiliği ya da kötülüğüne bakarak o ülkede yatırım kararı aldığını söyledi.

DAHA DA YÜKSELMELİ

Türkiye'nin yatırımcılar için hala cazip bir ülke olduğunu ifade eden Ermut, şunları söyledi: “Ağustos ayı itibariyle, ülkemize 7 milyar dolara yakın yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. Ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, geçen seneye göre bir düşüş olmaması önemli fakat ülkemizin potansiyelinin doğrudan yatırımlar adına çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla daha fazla yatırım çekiyor olmamız lazım. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz. Türkiye olarak potansiyelimiz çok daha fazla. Pozitif olan şu; geçen seneye göre bir düşüş yaşamıyoruz, tam tersine 2018'i artışla kapatıyor olacağız. Şu an alınan yapısal önlemlerin de pozitif etkilerini son çeyrekte ve önümüzdeki senenin ilk yarısında görmeye başlayacağımızı düşünürsek, doğrudan yatırımlar anlamında pozitif bir yıla gireceğiz. Bu seneyi de son çeyreği itibarıyla 2017'ye göre daha iyi kapatacağız.”





ABD VE ALMANYA’DAN İLGİ

Yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesinin, yabancı yatırımcının gözünde Türkiye algısını değiştirmediğini belirten Ermut, ideal politik ilişkilerin, pozitif olarak her zaman yatırımlara yansıyacağını söyledi. Ermut, “Yatırımcıların öncelikleri, kendi rakamları, gerçekler ve yatırım ortamı ile ilgili rakamlardır. Politik gelişmelerden yatırımcıların etkilenmesi, diğer bazı alanlara göre daha sınırlı. Özellikle Türkiye olarak, yatırım ortamının cazibesini koruyacak adımları atmaya devam ettiğimiz, reform süreçlerimizi, yapısal değişiklikleri, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiğimiz sürece siyasi ilişkiler ne olursa olsun ülkemize yatırım çekmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde politik gelişmelerin, pozitif yansımaları olur. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanımızın ABD ve Almanya'ya ziyaretleri oldu. Orada özellikle ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Almanya’da yine, Alman yatırımcıların yuvarlak masa toplantımıza ilgisini gördüğümüzde, birebir görüşmelere baktığımızda, Almanya ile ilişkilerin, yine ekonomik anlamda ve yatırımcıların ilgisi anlamında devam ettiğini gördük” dedi.

TÜRKİYE’Yİ PARLAK BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Türkiye’nin, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye her zaman devam edeceğini belirten Arda Ermut, Türkiye’nin bu anlamda yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştıracağını vurguladı. Ermut, önümüzdeki süreçte yabancı yatırımlar adına Türkiye’yi çok daha parlak bir sürecin beklediğini, verilen destek ve teşvik çalışmalarının pozitif yansımalarının çok daha kısa zamanda alınacağını kaydetti.