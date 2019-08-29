8.6 milyon kişinin primi devletten

Böylece, 2019 yılı ilk 5 ayına ilişkin SGK’nın rakamsal tablosu da ortaya çıkmış oldu. Verilere göre, geçen yılın mayıs ayıyla bu yılın mayıs ayı kıyaslandığında, SSK’lı sayısı 404 bin azalarak 14 milyon 324 bin kişiye düşerken, işyeri sayısı da 1 milyon 854 bine geriledi. İşyeri sayısı 2018 yılı sonunda 1 milyon 879 bin 771’di.

2018’DE 15 MİLYAR TL

Yenilenen veri sistemine konulan rakamlar, gelir-gider dengesindeki değişimi de ortaya koyuyor. Buna göre 2016 yılının gelir gider dengesinde 20.6 milyar TL’lik açık varken, 2017 yılında bu rakam 24.1 milyar TL’ye çıktı. 2018 yılında da 15.7 milyar TL düzeyinde olan gelir-gider açığı bu yılın ilk 5 ayı itibariyle 20.2 milyar TL oldu. Bu rakamın büyük bölümü ise şubat ayında oluştu. Şubat ayında gelir-gider dengesinde 9.4 milyar TL’lik bir açık söz konusu oldu. Gelir-gider farkı mart ayında 2 milyar 453 milyon TL, nisan ayında 5 milyar 30 milyon TL, Mayıs ayında ise 1 milyar 411 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Veriler, genel sağlık sigortasıyla ilgili son durumu da gösterdi. Buna göre Türkiye genelinde toplam 8 milyon 658 bin 959 kişinin genel sağlık sigortası primleri, gelirleri yeterli olmadığı için devlet tarafından ödeniyor.

ŞANLIURFA ÖNDE

Bu konuda başı Şanlıurfa çekiyor. Şanlıurfa’da genel sağlık sigortası kapsamında 2 milyon kişi bulunurken, 852 bin kişinin GSS primlerini devlet ödüyor. Şanlıurfa’yı 559 bin kişi ile Diyarbakır izliyor. İstanbul’da ise 15 milyon GSS’li bulunurken, 599 bin kişinin GSS primlerini devlet ödüyor. Birkaç kez yapılandırma kapsamına alınan kişiler tarafından ödenen genel sağlık sigortasında ise son rakam 2.4 milyon kişi. Bir başka deyişle 2 milyon 444 bin 681 kişi genel sağlık sigortası primlerini kendi ödüyor.



