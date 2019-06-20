7'den 70'e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri7'den 70'e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
GeriEkonomi 7'den 70'e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
20.06.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

7'den 70'e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7'den 70'e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, yolcularına benzersiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.

7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor 7’den 70’e her kesimin gözdesi haline gelen Vangölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Yolcular Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. 
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Doğayla iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, hem tavsiye üzerine hem yataklı olduğu için hem de merak ettikleri için Vangölü Ekspresini seçtiklerini söyledi.
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Ankara’dan Bitlis’e ailesini görmek için yola çıkan Sevil Koç, trenle çocukları ile beraber kaliteli bir yolculuk yaptıklarını söyledi.
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Ağrı’da öğretmen olan kuzenini görmeye gittiğini belirten Zeynep Ünal, trenin uçaktan ve otobüsten daha rahat ve konforlu, bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi.
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Van’daki kardeşinin yanına giden Afyonlu Fevzi Bozkurt ise arabasının olduğunu ama treni tercih ettiğini ifade etti. 
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor
Bozkurt, ailesi ile beraber uzun yollarda yorgunluktan dolayı yataklı vagonlarda uyumak için treni tercih ettiklerini söyledi.
7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

7den 70e herkesin gözdesi... Hem kış hem yaz yoğun ilgi yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yıllık iznini kullanamayanlar dikkat!
Çatalca Çevre Yolu hafta sonu açılıyor
Her yerde güvenlik!
Seyyanen 300 TL artı yüzde 15 zam